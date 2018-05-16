Продолжение «Зомбилэнда» может выйти в 2019 году, когда оригинальной картине исполнится десять лет

Сценаристы фильма снова пообещали фанатам сиквел.

Авторы сценария «Добро пожаловать в Зомбилэнд» Ретт Риз и Пол Верник объявили, что работают над возможным продолжением культовой картины 2009 года. Планируется, что Джесси Айзенберг и остальные члены актёрского состава первого фильма вернутся к своим ролям. Об этом сценаристы рассказали в интервью Vulture.

Надеемся, что съёмки пройдут в начале 2019 года, чтобы выпустить фильм в октябре 2019 года. Мы пока не можем поделиться всей информацией, но мы думаем, что очень скоро исполним желание фанатов «Зомбилэнда», ждущих продолжение.

сценаристы

Как отметило издание Gizmodo, сценаристы уже обещали фанатам сиквел в 2016 году. Тогда они заявляли, что уже пишут сценарий и собираются встретиться с Вуди Харрельсоном (правда он в тот момент уже был занят на съёмках «Хана Соло»).

Если продолжение «Зомбилэнда» всё-таки снимут, то к его выходу с релиза первого фильма пройдёт не меньше 10 лет. Оригинальная картина закончилась намёком на продолжение, однако за долгие годы фанаты так его и не получили.

#кино