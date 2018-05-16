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Дженнифер Коннелли в образе штурмовика на премьере спин-оффа «Звездных войн»
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Дженнифер Коннелли в образе штурмовика на премьере спин-оффа «Звездных войн» 

Harper’s Bazaar 48 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ни дня без громкой премьеры на 71-м Каннском кинофестивале: вчера на его красной дорожке чествовали выход картины «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Некоторые звездные гости основательно подготовились к появлению перед публикой: так Дженнифер Коннелли — то ли нарочно, а то ли случайно — блистала в этот вечер в смелом черно-белом мини Louis Vuitton, напоминающем облачение имперских штурмовиков — воинов Дарта Вейдера. А вот исполнительница роли Ки’Ры Эмилия Кларк предпочла более нежный образ и появилась на премьере в газовом платье-облаке темно-лилового оттенка.
Но никому из актрис не удалось затмить глубокое декольте Алессандры Амброзио: бразильянке явно стало тесно в модельном амплуа (впрочем, как и в платье Roberto Cavalli), и теперь она стремится произвести впечатление на режиссеров в Каннах.
Harper’s Bazaar: последние новости
Джессика Честейн, Пенелопа Крус и Марион Котийяр на фотоколле фильма «355» Ирина Шейк, Елена Летучая и Джулианна Мур на премьере фильма «Йомеддин» Аглая Тарасова, Андрей Звягинцев и Ирина Старшенбаум на премьере фильма "Лето" в Каннах
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