Дженнифер Коннелли в образе штурмовика на премьере спин-оффа «Звездных войн»

Ни дня без громкой премьеры на 71-м Каннском кинофестивале: вчера на его красной дорожке чествовали выход картины «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Некоторые звездные гости основательно подготовились к появлению перед публикой: так Дженнифер Коннелли — то ли нарочно, а то ли случайно — блистала в этот вечер в смелом черно-белом мини Louis Vuitton , напоминающем облачение имперских штурмовиков — воинов Дарта Вейдера. А вот исполнительница роли Ки’Ры Эмилия Кларк предпочла более нежный образ и появилась на премьере в газовом платье-облаке темно-лилового оттенка.

Но никому из актрис не удалось затмить глубокое декольте Алессандры Амброзио: бразильянке явно стало тесно в модельном амплуа (впрочем, как и в платье Roberto Cavalli), и теперь она стремится произвести впечатление на режиссеров в Каннах.