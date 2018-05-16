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Видео конфликта с актерами из сериала «Ольга» в Москве
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Видео конфликта с актерами из сериала «Ольга» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Актриса Алина Алексеева в тот момент отдыхала со своим коллегой Борисом Дергачевым. Около полуночи к ним подошел 37-летний мужчина и начал оскорблять актеров.
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