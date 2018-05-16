Молодежный фестиваль «ЭтноКино» приглашает авторов к участию

В Свердловской области продолжается прием работ на IV Молодежный Фестиваль «ЭтноКино», который пройдет в июне-июле в интернет-формате на специально созданной для этого площадке. В конкурсную программу фестиваля войдут короткометражные фильмы этнографической тематики российского и зарубежного производства, созданные студентами и молодыми авторами в период с 2014 по 2018 годы. Для участия в фестивале необходимо до 10 июня выслать ссылки на фильмы, загруженные в интернет, на электронный адрес ethnokino@gmail.com, заявка на участие также включает в себя техническую справку, аннотацию, биографию, фото и контакты автора.

В 2018 году научно-творческому проекту «ЭтноКино» исполняется десять лет, в связи с этим фестиваль не ограничится только интернет-конкурсом и показом конкурсных работ — организаторами подготовлены специальные программы. Так, к десятилетию проекта «ЭтноКино» запланирован показ фильмов альманахов проекта в населенных пунктах Свердловской области, на местах съемок. Например, зрителям представят картину «Добро пожаловать на Сабантуй!» (альманах «ЭтноПраздники», 2008, автор Рамиль Нигматуллин), который снят в татарском поселении Аракаево Нижне-Сергинского района Свердловской области. Еще один фильм «Агапайрем: праздник плуга» (альманах «ЭтноПраздники», 2008, автор Елена Семенова ), съемки которого проходили в марийском поселении Большая Тавра Свердловской области.

Специальная программа «Свердловское этнокино» будет представлена на канале «ЭтноКино» и включит в себя этнографические фильмы, созданные в разные годы на студиях Свердловска (Екатеринбурга). Также в программе фестиваля «ЭтноКино» будет проведен интернет-конкурс. Кроме того, к 120-летнему юбилею основателя направления отечественного этнографического кино — Александра Литвинова (1898 — 1977) в Доме кино планируют организовать показ фильмов из Российского государственного архива кинофотодокументов.

Среди основных целей проекта «ЭтноКино» — не только создание этнографических фильмов, но и их презентация. Онлайн фестиваль «ЭтноКино», позволяющий показывать фильмы российских и зарубежных авторов на этнографическую тематику и есть одно из новых направлений деятельности в области популяризации этнографических фильмов. Интернет-формат не ограничивает фестиваль во времени или месте проведения показов, а напротив позволяет познакомить с этнокино глобальную зрительскую аудиторию.

Конкурс проходит при поддержке министерства культуры Свердловской области и Инновационного культурного центра. Призы Фестиваля будут присуждаться жюри, состоящим из творческой молодежи, профессионалов этнографии и кино, а также зрителями фестиваля. Директор молодежного кинофестиваля «ЭтноКино» кинорежиссер, этнограф Иван Головнев

Напомним, что фестиваль проводится в рамках комплексной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области». По этническому многообразию Свердловская область занимает одно из ведущих мест в России — в регионе проживают 160 национальностей. В Свердловской области сохранению и популяризации культурных традиций коренных народов Среднего Урала уделяется серьезное внимание.