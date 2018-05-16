Премьеры: что посмотреть в кино в июне 2018?

После супергеройского мая наступает пора фестивального кино и комедий. «Киноафиша» подготовила обзор лучших фильмов июня 2018 года, которые стоит посмотреть в начале лета. В нашей подборке — все самое интересное, что будет в кино в июне 2018.

Премьеры 7 июня 2018 Премьеры 14 июня 2018 Премьеры 21 июня 2018 Премьеры 28 июня 2018

7 июня

Фанаты динозавров, ликуйте: выходит новый фильм легендарной франшизы «Мир Юрского периода 2». Планета в опасности: под островом Нублар пробуждается древний вулкан. Бывший менеджер парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) организует спасение динозавров, к спасательной операции подключается бывший дрессировщик динозавров Оуэн ( Крис Прэтт ). Героям предстоит выжить в схватке с извержением вулкана.

Любопытный фильм ужасов с интригующим названием «Реинкарнация» рассказывает о мистических тайнах одной семьи. В главных ролях снялись Тони Коллетт и Гэбриэл Бирн, что уже служит гарантом по крайней мере интересной актерской игры.

Фестивальная лента «Фокстрот» — вторая полнометражная лента молодого талантливого израильского режиссера Самуэля Маоза. Супруги Михаэль и Дафна получают известие, что их сын погиб при исполнении военного долга. Пока родители пытаются забыться, их сын в это время живой и невредимый находится на службе. Фильм стал сенсацией на прошлогоднем Венецианском кинофестивале и получил «Серебряного льва».

Биографический фильм о Викторе Цое и ленинградской рок-культуре «Лето» в этом году попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Несмотря на негативный отзыв о сценарии ленты от самого БГ, любопытно взглянуть, что предложит зрителю режиссер Кирилл Серебренников

14 июня

Спустя 14 лет выходит продолжение мультфильма «Суперсемейка». В «Суперсемейке 2» необычному семейству вновь придется столкнуться со злодейскими кознями. Но не менее интересна и обыденная жизнь суперсемейки: каково это, быть героем в повседневности?

Добро пожаловать в постапокалиптический «Мир будущего» Джеймса Франко ! Главный герой ленты вынужден совершить не самое приятное путешествие в Пустошь, чтобы достать лекарства для больной матери. В картине Джеймса Франко сыграли Снуп Догг, Мила Йовович , Люси Лью и сам Джеймс Франко. Фанаты творчества последнего смогут сравнить, какое амплуа ему удается лучше.

21 июня

28 июня

«Книжный клуб» — комедийная история о четырех пожилых женщинах (Джейн Фонда, Дайан Китон Мэри Стинберген и Кэндис Берген), коротающих свободное время на собраниях библиофилов. На очередной встрече калифорнийские интеллектуалки берутся за скандальный роман «Пятьдесят оттенков серого». После прочтения книги их жизнь не будет прежней!

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

«Осторожно: Грамп!» — мексиканско-британский мультфильм о злодее Грампе. Грамп хочет уничтожить все веселье и радость в волшебном мире. Ему противостоит принцесса Рассвет. Чтобы найти ключ от меланхолии, ей понадобится помощь реального мальчика Терри Декстера. Вместе они точно спасут волшебный мир от тоски.