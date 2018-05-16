«Ненависть»

Жанр: драма, криминал

Год: 1995

Страна: Франция

Режиссер: Матьё Кассовиц

Сценарий: Матьё Кассовиц

Оператор: Пьер Аим Кто снимался в фильме «Ненависть»: Венсан Кассель , Юбер Кунде, Саид Тагмауи , АбДель Ахмед Гили, Соло, Жозеф Момо , Элоиз Раут, Ривка Вайсброт, Ольга Абрего, Лоран Лабас Сюжет фильма «Ненависть» Париж, середина 1990-х годов. В далекие от туристических маршрутов районы города боится соваться даже полиция, сотрудники которой не скрывают своего отношения к их жителям. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя, трое друзей находят револьвер, утерянный одним из полисменов. Винс — еврей; он не получил образования, а потому он не может устроиться на работу и честным путем зарабатывать на свою жизнь, чернокожий боксёр Юбер и молодой араб Саид хотят жестоко отомстить обществу. Интересные факты о фильме «Ненависть»:

Режиссер воспроизвел в сценарии эпизод из собственной жизни: один из его знакомых был убит в полицейском участке. Матьё Кассовиц сыграл роль скинхеда, которого герой Венсана Касселя собирался застрелить. Матьё Кассовиц получил «Золотую пальмовую ветвь» как лучший режиссер за работу над этим фильмом.

Трейлер фильма «Ненависть»: