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«Ненависть»
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«Ненависть» 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, криминал
Год: 1995
Страна: Франция
Режиссер: Матьё Кассовиц
Сценарий: Матьё Кассовиц
Оператор: Пьер Аим  Кто снимался в фильме «Ненависть»: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, АбДель Ахмед Гили, Соло, Жозеф Момо, Элоиз Раут, Ривка Вайсброт, Ольга Абрего, Лоран Лабас Сюжет фильма «Ненависть» Париж, середина 1990-х годов. В далекие от туристических маршрутов районы города боится соваться даже полиция, сотрудники которой не скрывают своего отношения к их жителям. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка Абделя, трое друзей находят револьвер, утерянный одним из полисменов. Винс — еврей; он не получил образования, а потому он не может устроиться на работу и честным путем зарабатывать на свою жизнь, чернокожий боксёр Юбер и молодой араб Саид хотят жестоко отомстить обществу. Интересные факты о фильме «Ненависть»:
Режиссер воспроизвел в сценарии эпизод из собственной жизни: один из его знакомых был убит в полицейском участке. Матьё Кассовиц сыграл роль скинхеда, которого герой Венсана Касселя собирался застрелить. Матьё Кассовиц получил «Золотую пальмовую ветвь» как лучший режиссер за работу над этим фильмом.
Трейлер фильма «Ненависть»:
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