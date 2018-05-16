Как Disney лжет прямо в лицо зрителям

Сказочные истории от компании Disney — лучшее решение для семейного досуга. Однако в мультфильмах компании частенько встречаются неправдоподобные факты и явления, которые сложно не заметить. Вот несколько вещей, о которых Disney соврал вам прямо в лицо.

1. Великолепные волосы. У сказочных героинь всегда потрясающие волосы и идеальные укладки. Даже Ариэль, которая всю жизнь прожила в солёной морской воде, обладает совершенными локонами, которые и в глубине моря остаются сухими.

2. Макияж. Вы замечали, что у красавиц из мультиков всегда безупречный мейк-ап? У проспавшей не один год Авроры не размазались ни тушь, не помада. И снова вспомните Ариэль. Видимо, она предпочитает водостойкую косметику.

3. Исторические факты. Диснеевские мультики — это фантазийные истории, поэтому можно простить им некоторые исторические неточности. Просто пересмотрите сказки и убедитесь, что средневековые герои танцуют вальс, появившийся лишь в 18 веке, Мулан использует шрифт, который стали применять только в 20 веке, а персонажи в мультике «Робин Гуд» играют в бадминтон.