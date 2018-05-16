Ещё
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как Disney лжет прямо в лицо зрителям 

Рамблер 26 минут назад
Сказочные истории от компании Disney — лучшее решение для семейного досуга. Однако в мультфильмах компании частенько встречаются неправдоподобные факты и явления, которые сложно не заметить. Вот несколько вещей, о которых Disney соврал вам прямо в лицо.
1. Великолепные волосы. У сказочных героинь всегда потрясающие волосы и идеальные укладки. Даже Ариэль, которая всю жизнь прожила в солёной морской воде, обладает совершенными локонами, которые и в глубине моря остаются сухими.
2. Макияж. Вы замечали, что у красавиц из мультиков всегда безупречный мейк-ап? У проспавшей не один год Авроры не размазались ни тушь, не помада. И снова вспомните Ариэль. Видимо, она предпочитает водостойкую косметику.
3. Исторические факты. Диснеевские мультики — это фантазийные истории, поэтому можно простить им некоторые исторические неточности. Просто пересмотрите сказки и убедитесь, что средневековые герои танцуют вальс, появившийся лишь в 18 веке, Мулан использует шрифт, который стали применять только в 20 веке, а персонажи в мультике «Робин Гуд» играют в бадминтон.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века28
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования55
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы6
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Что не поделили Тихонов и Бондарчук11
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение