Роберт Дауни-мл. станет ведущим на YouTube

YouTube объявил, что Роберт Дауни-мл. и его жена Сьюзан работают над документальным сериалом об искусственном интеллекте. У проекта пока нет официального названия, но точно известно, что актёр будет выступать в качестве ведущего и рассказчика. Приглашёнными гостями будут выступать учёные, философы и другие эксперты в области ИИ.

Всего нас ждёт восемь серией, каждая из которых будет идти один час. Сериал расскажет зрителям, как искусственный интеллект изменяет то, как мы работаем и живём сегодня и в будущем.

Проект станет доступен подписчикам YouTube Red в следующем году.