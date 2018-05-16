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Роберт Дауни-мл. станет ведущим на YouTube
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Роберт Дауни-мл. станет ведущим на YouTube 

News.ru 25 минут назад
Фото: News.ru
YouTube объявил, что Роберт Дауни-мл. и его жена Сьюзан работают над документальным сериалом об искусственном интеллекте. У проекта пока нет официального названия, но точно известно, что актёр будет выступать в качестве ведущего и рассказчика. Приглашёнными гостями будут выступать учёные, философы и другие эксперты в области ИИ.
Всего нас ждёт восемь серией, каждая из которых будет идти один час. Сериал расскажет зрителям, как искусственный интеллект изменяет то, как мы работаем и живём сегодня и в будущем.
Проект станет доступен подписчикам YouTube Red в следующем году.
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