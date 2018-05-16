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На «Мосфильме» завершают ленту «Крик тишины»
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На «Мосфильме» завершают ленту «Крик тишины» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В производственном комплексе «Тонстудия» кипит работа над военной драмой режиссера Владимира Потапова «Крик тишины». Фильм повествует о трагических событиях, произошедших в годы Второй мировой войны.
В настоящий момент идет речевое озвучивание картины. Также в разгаре работы по цветокоррекции и компьютерной графике. В этом фильме им уделяется особое внимание, так как режиссер Владимир Потапов придумал неожиданный ход — решил вставить в картину реальную хронику, которую предстоит «раскрасить», чтобы сделать естественным продолжением художественного кадра.
В «Крике тишины» используется кинохроника блокады Ленинграда, которую специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали и в настоящее время адаптируют под изображение фильма, работая над цветокоррекцией. Кадры кинохроники буквально вплетаются в монтажный ряд и даже становятся фоном для некоторых сцен фильма.
Напомним, что на счету Владимира Потапова более десятка лет, в числе «07-й меняет курс», «Тайна для двоих», «Эмергены», «Мы умрем вместе», «Застывший ангел» и другие.
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