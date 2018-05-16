Красота и сила: актрисы из фильмов о супергероях, которые героини и в обычной жизни

Холли Берри — Женщина-Кошка

Холли Берри поучаствовала даже в двух таких кинолентах. В 2000 году в «Людях Икс» она сыграла мутанта Шторм, которая могла управлять стихиями, а в 2004 получила главную роль в картине «Женщина-Кошка». Последнюю критики признали одной из самых провальных экранизаций в мире и вручили ей четыре премии «Золотая малина»: за худший фильм, худшую женскую роль, худшую режиссуру и худший сценарий.

Такой «успех» отрезвил актрису и научил внимательнее относиться к выбору сценариев. Холли сказала, что эта ситуация спустила ее с небес на землю. В 2001 году она получила «Оскар» за роль в фильме «Бал Монстров» и упивалась своим достижением. Гордится и правда есть чем: Берри — первая темнокожая актриса, которой вручили эту статуэтку. Она принадлежит к числу тех немногих актрис, что пережили в своей карьере и взлеты и падения, но она не расстраивается по этому поводу!

Израильская актриса Галь Гадот начала сниматься в кино очень давно и даже засветилась в нескольких частях «Форсажа», но оттуда ее мало кто помнит. Моментально прославилась она после роли Чудо-женщины в экранизациях комиксов DC.

Кинокомпании в последнее время начали уделять больше внимания женским персонажам, так что и Чудо-Женщина в 2017 году получила свой отдельный фильм. И по сравнению с хейтом, который обычно достается фильмам по комиксам DC, ленту встретили одобрительно.

В обычной жизни Галь Гадот тоже вполне себе Чудо-женщина — она служила в Израильской армии. Из-за ее принадлежности к вооруженным силам фильмы с ее участием даже запрещали в ряде стран, у которых напряженные отношения с Израилем.

Эванджелин Лилли — Оса До того, как начать свою актерскую и модельную карьеру, Лилли училась спасать мир в… университете. Она получала образование специалиста по международным отношениям и готовилась стать миссионером: путешествовать по миру и бороться за улучшение уровня жизни в странах с неразвитой экономикой. В 18 лет она с группой волонтеров уехала в джунгли Камбоджи, жила в травяной хижине и помогала местному населению. Сейчас, когда у актрисы нет времени путешествовать по странам с различными миротворческими миссиями, она перечисляет часть своих гонораров в благотворительные фонды.

В юности, чтобы оплатить учебу, Эванджелин работала официанткой, стюардессой и начинала изучать буровые установки, но специалистом по нефти так и не стала. Модельное агентство FORD предложило ей контракт, и она согласилась.

В последних двух фильмах про Человека-Муравья ей досталась роль Осы. А в «Хоббите» Питера Джексона для нее специально придумали персонажа, которого не было в книгах — воинственную эльфийку Тауриэль.

И как бы весь мир не восхищался этой ролью в исполнении Мишель Пфайффер в 1989 году, мы считаем Энн лучшей Женщиной-Кошкой. У нее есть все: стильный костюм без излишней сексуальности, как это было во всех предыдущих фильмах (а у Холли Берри и костюма толком не было, только белье и ремни), хорошо прописанная роль и отличные спортивные навыки. Актриса несколько месяцев усиленно занималась в спортзале и многие трюки выполняла сама. Даже Мишель Пфайффер после выхода фильма признала, что Энн родилась, чтобы сыграть Женщину-Кошку.

После премьеры Хэтэуэй сказала в интервью: «Я хочу быть лучшей актрисой, чем я сейчас. Я хочу работать с прекрасными людьми и браться за самые сложные роли. Это мой план, и вот он завел меня на крыши Готэма, наделив ушами и хвостом».

В первых фильмах о людях Икс Мистик играла модель Ребекка Ромейн . Ей приходилось ежедневно сидеть по 8-9 часов у гримера: весь облик создавался вручную. При съемках новых частей режиссер не хотел отходить от этого способа, но у Дженнифер Лоуренс обнаружилась аллергия на краску, и рисовать на ее коже было нельзя. Создателям фильма некогда было искать новую актрису, и они подкорректировали сценарий и сшили для Лоуренс синий костюм. По сюжету Мистик стесняется себя и боится реакции окружающих, поэтому редко принимает свой настоящий облик.

В жизни у Дженнифер тоже есть комплексы — она не любит свою фигуру. «Я бы очень хотела иметь нормальное тело. У меня не такое. Так что я каждый день занимаюсь пилатесом и слежу за питанием, чтобы стать более „нормальной“. Но я, по крайней мере, не считаю себя самой толстой в мире, это уже хорошо».

Актрису столько раз признавали одной из самых красивых и сексуальных женщин в мире, что пора бы ей полюбить себя. А ее непосредственность и отношение к жизни — идеал, к которому стремятся многие. Фотографии с церемонии вручения «Оскара», где подвыпившая Лоуренс с бокалом вина в руке перешагивает через кресла в зрительном зале, стали очень популярными и мгновенно превратились в мемы. «Мое тотемное животное, — писали люди фанаты актрисы в Сети. — Вот бы мне так наслаждаться жизнью!».