«Арлекино» разыгрывает билеты на фильм «Черновик»

Кинотеатр «Арлекино» разыгрывает два билета на показ фильма «Черновик». Нижегородцы увидят картину уже 23 мая.

Для того чтобы получить приглашение, нужно ответить на один вопрос: сколько «дозоров» написал Сергей Лукьяненко

Ответы принимаются до 14.00 22 мая на электронную почту: hvelena@aif.nnov.ru «Черновик» — экранизация романа знаменитого писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, автора сценариев «Ночного Дозора» и «Дневного дозора». Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?

Начало развлекательной программы для всех гостей в 19:00.