Премьера фильма «Черновик» в «Киномакс-Тандем» 23 мая! 

Экранизация романа знаменитого писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, автора «Ночного Дозора» и «Дневного дозора». Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет?
Специальный показ пройдет за один день до официальной премьеры — 23 мая в 19:00 в «Киномакс-Тандем» (пр. Ибрагимова, 56)! 12+