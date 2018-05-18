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Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Анна Цуканова-Котт и Сергей Лукьяненко вышли в свет с детьми
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Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Анна Цуканова-Котт и Сергей Лукьяненко вышли в свет с детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В московском кинотетре «Октябрь» 17 мая состоялся премьерный показ новой картины по произведению Сергея Лукьяненко «Черновик». Мероприятие посетили множество звезд, часть из которых решили познакомить с фильмом своих детей.
С сыновьями пришел автор книги и фильма Сергей Лукьяненко. Он вывел в свет 14-летнего Артемия и 10-летнего Даниила. Мальчики поддержали отца в такой важный для него день.
Роман Суходеев/ Starface.ru  Также на премьере можно было заметить одну из актрис фильма Юлию Пересильд. Она взяла с собой старшую дочь Анну. Обе решили выбрать для церемонии светлые наряды. Однако, если девочка оделась в белое, то ее мама предпочла выйти в платье с цветами.
Еще один актер картины Андрей Мерзликин привел на премьеру жену Анну и 11-летнего сына Федора. Младших детей — 9-летнюю дочь Серафиму, 7-летнюю Евдокию и двухлетнего Макара пара решила с собой не брать.
Роман Суходеев/ Starface.ru  Также внимание публики обратила на себя и семья беременной актрисы Анны Цукановой-Котт. Звезда не только показала свой уже сильно округлившийся живот, но и привела в кинотеатр мужа Александра и сына Михаила.
Роман Суходеев/ Starface.ru  Еще одной прекрасной гостьей мероприятия стала Оксана Михеева. Она взяла с собой сына.
Роман Суходеев/ Starface.ru  Напомним, новый фильм по произведению Сергея Лукьяненко «Черновик» выходит в официальный прокат 25 мая. Его главный герой — молодой москвич Кирилл, дизайнер компьютерных игр. Однажды он обнаруживает себя «стертым» из собственной жизни: в его квартире живут другие люди, а близкие не узнают его. В результате Кирилл становится посредником между параллельными мирами. Кстати, сам Лукьяненко исполнил в фильме эпизодическую роль.
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