Юлия Пересильд вышла в свет с дочерью

Актриса Екатерина Шпица обрадовала поклонников появлением в обтягивающем мини, что позволило сделать еще раз вывод о том, что Катя вообще с годами не меняется и может похвастаться стройными ногами и тонкой талией.

Дружной семьей пожаловали на светское мероприятие режиссер Александр Котт и его беременная супруга Анна Цуканова-Котт . Компанию им также составил и сын Михаил. Актриса чувствовала себя великолепно, вовсю фотографировалась и позировала, что позволило с уверенностью сказать о ее хорошем самочувствии, несмотря на скорые роды.

Юлия Пересильд приехала на премьеру со своей старшей дочерью. Что интересно, Алексей Учитель тоже был на вечере, но совершенно отдельно от Юлии и Анны, как будто не имел к этой паре прекрасных дам никакого отношения. Впрочем, такую ситуацию многие объяснили нежеланием семейства концентрировать внимание на своей личной жизни.

Тем не менее, избежать прицельного внимания фотографов Юлии Пересильд и ее дочери Анне не удалось. Хотя не все, кто снимал, догадывался, что, возможно, фотографирует будущую звезду. Оказывается, ребенок растет весьма артистичным и радует родителей своими успехами.

«Мои дочки — творческие девочки. Старшей, Ане, восемь с половиной, младшей, Маше, четыре с половиной. Аня всего два месяца занимается танцами, но она невероятно пластичная. Недавно принимала участие в танцевальном конкурсе, где завоевала второе место без всякого блата. Я сидел инкогнито в зале, никто меня не узнал. Мне кажется, она тоже будет артисткой», — рассказывал режиссер в интервью.

Кстати, младшая дочь Юлии и Алексея Мария, которую пока не рискнули взять на светское событие, делает неплохие успехи в спорте — занимается теннисом, и тренер возлагает на нее большие надежды. «Теннис — прекрасная игра, умная, красивая, азартная. Я тоже занимался у этой тренерши, она и детей тренирует. У них есть какое-то упражнение для проверки способностей: когда у ребенка одно попадание из десяти, он считается очень способным. А Маша попала четыре раза. Тренер заявила, что это вообще невозможно. Не думаю, что это преувеличение, она считает, что Маша — будущая Шарапова. Посмотрим….» — поведал Алексей Учитель.