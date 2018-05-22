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Звездная премьера картины «Черновик»
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Звездная премьера картины «Черновик» 

Teleprogramma.pro 22 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Фантастический роман Сергея Лукьяненко был написан 13 лет назад, и вот наконец его киноверсия добралась до экранов. Выходит в прокат фильм 25 мая, но у звезд, конечно, свои правила и привилегии — они посмотрели ленту заранее. Премьера состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». На показ пришли не только те, кто участвовал в работе над картиной, но и простые (или не очень) любители кинофантастики.
Мария Кожевникова в «Черновике» не снималась, но решила, что это не повод пропускать показ столь любопытной картины. Сергей Лукьяненко привел в кинотеатр сыновей — 14-летнего Артемия (слева) и 10-летнего ДаниилаАктер Никита Волков играет в «Черновике» главного героя, дизайнера компьютерных игр по имени Кирилл. Маша Цигаль знает, что сделать хороший фильм так же сложно, как придумать стильный наряд. Сыгравшая в фильме Юлия Пересильд (на снимке с дочерью Анной) не афиширует свои отношения с режиссером Алексеем Учителем (следующее фото), поэтому на премьере пара вместе не фотографировалась. Алексей УчительПосмотреть хорошее кино решил экс-солист поп-группы «Челси» Роман Архипов (на фото с подругой). Андрей Мерзликин показывает направление, в котором должна развиваться отечественная фантастика.
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