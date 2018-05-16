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Что смотреть в кино с 17 мая
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Что смотреть в кино с 17 мая 

Ivi.ru 1 час назад
На этой неделе в кинотеатрах главный, конечно — Дэдпул, но есть и еще пара интересных событий.
Дэдпул 2 Deadpool 2 (США)
Режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин, Зази Битц, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард, ТиДжей Миллер
Жанр: фантастика
О фильме: У чокнутого Дэдпула появился новый враг — мощный полукиборг Кейбл. В одиночку одолеть его не получается, но неунывающий болтун настроен решительно — он собирает команду очень странных супергероев.
Критики, которые уже посмотрели фильм, утверждают, что он смешнее и кровавее первого.
Конченая Terminal (Ирландия, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США)
Режиссер: Вон Стайн
В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Декстер Флетчер, Майк Майерс, Макс Айронс, Катарина Час
Жанр: триллер
О фильме: Роковая женщина Элис днем работает официанткой, вечером танцовщицей в стриптиз-клубе, но истинным своим призванием считает карьеру наемной убийцы.
Марго Робби продолжает украшать свое портфолио образами отмороженных дамочек со своеобразным чувством юмора.
За бортом Overboard (США)
Режиссер: Роб Гринберг
В ролях: Анна Фэрис, Эухенио Дербес, Ева Лонгория, Свузи Кёрц, Эмили Мэддисон, Джон Ханна
Жанр: комедия
О фильме: Ремейк-перевертыш легендарной комедии 1987 года.
Капризный миллиардер вываливается за борт своей яхты и теряет память, а обиженная им специалистка по клинингу объявляет его своим мужем и заставляет пахать на себя и своих троих детей.
Чудеса Le meraviglie (Италия, Швейцария, Германия)
Режиссер: Аличе Рорвахер
В ролях: Альба Рорвахер, Мария Александра Лунгу, Сэм Лаувейк, Сабина Тимотео, Агнесса Грациани, Моника Беллуччи
Жанр: драма
О фильме: В итальянскую глубинку приезжает эффектная теледива и производит фурор среди местных девчонок, которые даже не представляют себе мира за пределами пасеки.
Фильм получил золотую пальмовую ветвь в Каннах еще в 2014 году, а в Россию приехал только сейчас.
Моя бывшая подружка Ami-ami (Франция)
Режиссер: Виктор Сейнт Макари
В ролях: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн, Камилль Раза, Беатрис де Стаэль, Мари-Кристин Орри
Жанр: комедия
О фильме: Винсент попадает в очень запутанные отношения: после разрыва с девушкой, он съезжается с хорошей подругой, и ее единственное требование соседства — никаких отношений. То есть он может практиковать одноразовые связи, но не более. А тут, как назло, он знакомится с девушкой, с которой ему хочется провести больше одного свидания. Приходится скрываться.
Третье убийство Sandome no satsujin (Япония)
Режиссер: Хирокадзу Корээда
В ролях: Масахару Фукуяма, Кодзи Якусё, Синносукэ Мицусима, Микако Итикава, Идзуми Мацуока, Исао Хасидзумэ
Жанр: драма
О фильме: Совершено убийство, злодей арестован и признался в преступлении. Однако, чем дальше адвокат разбирается в этом деле, тем очевиднее становится, что дело не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Пчелка Майя и Кубок меда Maya the Bee: The Honey Games (Германия, Австралия)
Режиссер: Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн
В ролях: Коко Джек Гиллис, Бенсон Джек Энтони, Ричард Роксбург, Джастин Кларк, Марни МакКуин, Кэм Ральф
Жанр: мультфильм
О фильме: Пчелке Майе и ее друзьям крайне необходимо выиграть Кубок Меда, ведь в случае проигрыша им придется отдать весь мед из своего улья.
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