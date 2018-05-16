Что смотреть в кино с 17 мая

На этой неделе в кинотеатрах главный, конечно — Дэдпул, но есть и еще пара интересных событий.

Дэдпул 2 Deadpool 2 (США)

Жанр: фантастика

О фильме: У чокнутого Дэдпула появился новый враг — мощный полукиборг Кейбл. В одиночку одолеть его не получается, но неунывающий болтун настроен решительно — он собирает команду очень странных супергероев.

Критики, которые уже посмотрели фильм, утверждают, что он смешнее и кровавее первого.

Конченая Terminal (Ирландия, Великобритания, Гонконг, Венгрия, США)

Режиссер: Вон Стайн

Жанр: триллер

О фильме: Роковая женщина Элис днем работает официанткой, вечером танцовщицей в стриптиз-клубе, но истинным своим призванием считает карьеру наемной убийцы.

Марго Робби продолжает украшать свое портфолио образами отмороженных дамочек со своеобразным чувством юмора.

За бортом Overboard (США)

Жанр: комедия

О фильме: Ремейк-перевертыш легендарной комедии 1987 года.

Капризный миллиардер вываливается за борт своей яхты и теряет память, а обиженная им специалистка по клинингу объявляет его своим мужем и заставляет пахать на себя и своих троих детей.

Чудеса Le meraviglie (Италия, Швейцария, Германия)

Режиссер: Аличе Рорвахер

Жанр: драма

О фильме: В итальянскую глубинку приезжает эффектная теледива и производит фурор среди местных девчонок, которые даже не представляют себе мира за пределами пасеки.

Фильм получил золотую пальмовую ветвь в Каннах еще в 2014 году, а в Россию приехал только сейчас.

Моя бывшая подружка Ami-ami (Франция)

Режиссер: Виктор Сейнт Макари

В ролях: Уилльям Лебхил, Марго Бансийон, Джонатан Коэн , Камилль Раза, Беатрис де Стаэль, Мари-Кристин Орри

Жанр: комедия

О фильме: Винсент попадает в очень запутанные отношения: после разрыва с девушкой, он съезжается с хорошей подругой, и ее единственное требование соседства — никаких отношений. То есть он может практиковать одноразовые связи, но не более. А тут, как назло, он знакомится с девушкой, с которой ему хочется провести больше одного свидания. Приходится скрываться.

Третье убийство Sandome no satsujin (Япония)

Режиссер: Хирокадзу Корээда

Жанр: драма

О фильме: Совершено убийство, злодей арестован и признался в преступлении. Однако, чем дальше адвокат разбирается в этом деле, тем очевиднее становится, что дело не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Пчелка Майя и Кубок меда Maya the Bee: The Honey Games (Германия, Австралия)

Режиссер: Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн

Жанр: мультфильм

О фильме: Пчелке Майе и ее друзьям крайне необходимо выиграть Кубок Меда, ведь в случае проигрыша им придется отдать весь мед из своего улья.