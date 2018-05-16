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Волгоградские реконструкторы снимут фильм о Наташе Качуевской?
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Волгоградские реконструкторы снимут фильм о Наташе Качуевской? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сценарий будущей картины уже готов.
Волгоградские реконструкторы снимут полнометражный фильм о подвиге Наташи Качуевской — одной из героинь боёв на дальних подступах к Сталинграду.
Наталья Качуевская — легендарный санинструктор 28-й армии Сталинградского фронта, гвардии красноармеец.
Последний бой она встретила в ноябре 1942 года. В ходе контр­наступления 28-й армии южнее калмыцкого поселка Хулхута девушка перетащила в блиндаж с поля боя около 20 (!) раненых. Когда немцы стали окружать её, санинструктор последней гранатой подорвала себя вместе с фашистами. Когда подоспела подмога, Наташа ещё была жива, но спасти её было невозможно.
Звание Героя России Качуевской присвоено посмертно указом президента России в 90-е годы.
«Съёмки планируется провести на территории Волгоградской и Астраханской областей, — сообщил руководитель военно-исторического клуба «Пехотинец» Анатолий Артамонов. — Сценарий будущей картины уже готов. Планируется использовать технику военно-исторических клубов».
Предполагаемый бюджет подобной картины обычно составляет, как минимум, 100 тыс. долларов. Соответственно, о времени начала съёмок, как подчеркнули в историческом клубе, можно будет говорить только лишь после сбора хотя бы части суммы. Эти средства энтузиасты предполагают собрать за счёт частных пожертвований.
Кстати
В конце 60-х годов прошлого столетия Центральная студия документальных фильмов сняла документальную ленту о жизни и героической гибели во время Великой Оте­чественной войны студентки ГИТИСа Наташи Качуевской. Съёмки фильма проходили в столице — на родине героини — и на Мамаевом кургане в Волгограде.
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