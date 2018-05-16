Эта роль стала для Зои Федоровой последней 

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» собрал множество популярных советских актёров. Многие появились лишь в эпизодах, но их персонажи запомнились не меньше, чем главные герои. Владимир Басов сыграл начальника главка Антона, который пытается очаровать девушек, но постоянно сидит в туалете. Но зато именно ему досталась фраза, ставшая легендарной: «В сорок лет жизнь только начинается». Лия Ахеджакова выступила в роли заведующей клубом знакомств, с сочувствием отнёсшейся к одиночеству главной героини. А Зоя Фёдорова стала колоритной вахтёршой в общежитии, которая пытается освоить слово «хэллоу». Кстати, изначально роль Фёдоровой вообще не предполагала слов, но Меньшов дал Зое Фёдоровой больше времени на экране. Сама актриса пообещала, что роль в картине станет последней в её жизни. И сдержала слово: больше в кино зрители её не увидели.