РЕН ТВ посвятит спецпроект Алексею Балабанову

К 5-й годовщине со дня смерти Алексея Балабанова телеканал РЕН ТВ выпустит документальный проект, посвящённый режиссёру. Его фильмы, от культового «Брата» до шокирующего «Груза 200», вызывают у зрителей и восторг и протест. А актёры, принимавшие участие в проектах, до сих пор рассказывают о мистическом влиянии, которое Балабанов оказал на их жизнь и судьбу.

Многие из его картин оказались пророческими. В 1994-м Балабанов уже знал, что Европу ждёт нашествие мигрантов. На съёмках фильма «Замок» он говорил: потоки беженцев не приведут к хорошему, Европу ждёт раздел территории.

Режиссёра буквально преследовала смерть. Съёмки картины «Река» в 2000 году, прервавшись на середине, так и не были закончены: исполнительница главной роли попала в автокатастрофу и не выжила. А вскоре в Кармадонском ущелье погибла почти вся съёмочная группа и лучший друг Алексея — Сергей Бодров-младший

Сам Балабанов был переводчиком в горячих точках, дважды тонул, дважды попадал в серьёзные аварии на дороге, по молодости перегонял вертолёты в зону боевых действий в Сирии. Отовсюду вернулся живым, а собственную смерть «предсказал» за полгода — прямо на съёмках картины. «Он умер в той же позе, в которой он умер в фильме, — рассказал музыкант Олег Гаркуша , снимавшийся у Алексея Балабанова в его последнем кинопроекте под названием «Я тоже хочу». — И портфель, как в фильме, тоже стоял прямо, буквально в сантиметре от него». А на 40-й день после смерти Балабанова в Вологодской области рухнула 200-летняя колокольня — та самая, к которой стремились добраться герои его последнего фильма «Я тоже хочу».

О невероятных событиях, связанных со съёмками у известного режиссёра, о предсказаниях, которые оставил создатель «Войны», «Брата» и «Жмурок», а также о тайных сторонах его души расскажут оператор Сергей Астахов и духовник Алексея Балабанова, отец Рафаил.

Была ли смерть Алексея Балабанова случайной? Какую зловещую тему он выбрал для своего последнего, нереализованного сценария? Почему режиссёр говорил, что мечтает умереть, и какие тайны он унёс с собой в могилу? Зачем автор «Брата» собирался уехать на родину Дракулы в Трансильванию?

Смотрите на РЕН ТВ в новом документальном проекте «Алексей Балабанов. Роковой сценарий». Премьера — в пятницу, 18 мая, в 23:00.