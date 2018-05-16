5 выдающихся фильмов ужасов, которые вы должны посмотреть на большом экране

Много лет назад легендарный британский актер Кристофер Ли в интервью рассуждал о теории фильмов ужасов. Он заявил, что термин «хоррор» некорректен, поскольку ужас подразумевает чувство отвращения или омерзения. Сказано это было в 1975 году, когда картины этого жанра сильно отличались от современных.

Сейчас-то полно фильмов с кишками наружу, которые будоражат зрителей именно за счет отвратительных сцен. Их эффектность не зависит от обстановки. Хоть в метро на смартфоне смотри, все равно будет не по себе. Другое дело — ленты, которые пугают не кровищей, а гнетущей атмосферой, саспенсом.

Режиссеру удастся всерьез пощекотать вам нервы, только если вы полностью погрузитесь в расставленные им декорации. В идеале проверять себя на прочность надо в кинотеатре. Жаль, достойные фильмы выходят нечасто. В домашних условиях вопросы решает проектор, который обеспечит кинематографическое качество картинки.

Ладно, давайте ближе к делу.

«1408»

Если вы любите Стивена Кинга , то наверняка замечали, что лучшие фильмы, снятые по его книгам, почти не отступают от оригинального текста. Гениальная лента «Побег из Шоушенка» — подстрочник повести «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», «Зеленая миля» повторяет одноименный роман один в один. Произведения Кинга — бриллианты, а не алмазы, нуждающиеся в огранке.

То же самое с леденящим кровь рассказом «1408». Правда, при чтении вы еще можете сгладить в воображении кошмар, посреди которого оказывается писатель Майк Энслин, заселившись в печально известный номер гостиницы «Дельфин». Но в экранизации у него нет ни единого шанса сохранить здравый рассудок. В начале фильма Майк не верит в существование загробной жизни, но загробная жизнь крайне доходчиво доказывает его неправоту.

«Бабадук»

Трейлер оставляет впечатление, что это очередной скример про несчастного мальчика, объятого демоном. Мама зачем-то читает ему страшную книжку про Бабадука, после чего этот самый Бабадук материализуется, и в доме начинает твориться всякая чертовщина. Кажется, что все это мы уже сто раз видели.

Но на самом деле картина имеет второе измерение, куда более пугающее. Мама оказывается психопаткой, в которой зреет ненависть к собственному ребенку. И тот пытается бороться не столько с демоном, сколько с тьмой внутри самого близкого человека. Может, это слишком громкое заявление, но «Бабадук» представляется более мрачной интерпретацией «Сияния».

«Прочь»

Есть целый ряд картин, заслуживающих «Оскар» за лучший фильм года, но не имеющих его. Тот же «Побег из Шоушенка» или вот «Прочь». История про Энди Дюфрейна, который «прополз через реку дерьма и вышел на поверхность совершенно чистым», не получила ни одной золотой статуэтки. Все лавры тогда забрал себе «Форрест Гамп». А «Прочь» хотя бы дали «Оскар» за лучший сценарий.

Еще б не дали! Если не принимать в расчет последние 20 минут, то в фильме крайне мало сцен, снятых по законам жанра. Однако он с самого начала берет за горло и сжимает все сильнее. Потрясающая реализация принципа саспенса: ты вроде бы чувствуешь, что назревает неладное, но никак не можешь понять что.

«Звонок»

Как же быстро летит время. Выросло уже целое поколение людей, которые ни разу в жизни не пользовались видеомагнитофоном и не представляют, что означает фраза «Осталось семь дней». Завидуем, если вы по какой-то причине еще не посмотрели «Звонок». У вас впереди 115 минут непередаваемых эмоций.

Фильм, в котором нет ничего лишнего. Только сковывающий страх. Ни слова больше, просто выведите «Звонок» на большой экран.

«Не дыши»

Что может быть проще для преступников со стажем, чем обчистить дом слепого одинокого старика? Однако это решение оборачивается сущим кошмаром. Жертва превращается в охотника, а злодеи молятся о том, чтобы остаться в живых.

Визуальное оформление ленты выполнено на запредельном уровне. Когда в доме отключается свет, зритель невольно задерживает дыхание вместе с героями. Игра теней, смена крупных планов и большое внимание к деталям заставляют вздрагивать, но не кричать. А самое прелестное в этом фильме то, что никак не получается определиться, кому сопереживать — волку или зайцам.

Все эти фильмы созданы для того, чтобы вы потеряли счет времени и забыли, где находитесь. Для этого понадобится действительно масштабное и красочное изображение. Здорово, если есть большой телевизор, но удовольствие от просмотра может быть круче, в разы круче.

Картинку исключительного качества вам обеспечит проектор. При наличии достойной техники выражение «домашний кинотеатр» перестанет быть просто фигурой речи. Фильмы, просмотренные даже не по одному разу, откроются с совершенно новой стороны. С ужасами, сами понимаете, надо быть осторожным: психика может оказаться неготовой к таким впечатлениям.

Испытать себя на прочность

Надо понимать, что максимальный эффект будет достигнут только в том случае, если вы будете видеть точно такие же цвета, которые задумывали создатели картины. Таким качеством цветопередачи обладает проектор BenQ W1700 со встроенной акустикой, поддерживающий разрешение 4К.

Это новый проектор из специализированной серии BenQ CineHome, ориентированной на любителей смотреть кино на большом экране. Ultra HD-картинка, которую воспроизводит устройство, соответствует стандарту Rec. 709, используемому в кинематографии. Другими словами, получается изображение, идентичное тому, которое можно увидеть в кинотеатре. Все благодаря технологиям CinematicColor и HDR, оптимизированным для этого вида техники.

Узнать, сколько стоит

Проектор не обедняет и не насыщает цвета. Причем второе обстоятельство порой оказывается даже более существенным. Скажем, в тех же фильмах ужасов именно умеренные оттенки создают эффект присутствия. Неправдоподобно яркая гамма скрадывает ощущение реалистичности происходящего.

Заметим еще, что оптика у BenQ W1700 короткофокусная, так что на роль кинозала подойдет даже небольшая комната. Установив дома это устройство, вы едва ли когда-нибудь захотите покупать билет в кинотеатр. Зачем слушать шорох попкорна над ухом, если такой же картинкой можно наслаждаться на родном диване.