Фестивальное кино в «Ночь музеев»

Серебренникова. В ММОМА покажут фильмы Звягинцева

19 мая, в «Ночь музеев», онлайн-кинотеатр Okko покажет в Московском музее современного искусства фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Возвращение» Андрея Звягинцева.

Показы приурочены к закрытию кинофестиваля в Каннах, которое проходит в этот же день. Картина Серебренникова «Лето» участвует в конкурсе, а Андрей Звягинцев входит в состав жюри.

Зарегистрироваться можно уже сейчас:

«Ученик» начнется в 18.30, начнется в 18.30,

«Возвращение» в 20.30. в 20.30.

Киносеансы в «Ночь музеев» — первая совместная акция ММОМА и онлайн-кинотеатра Okko, которые объявили о начале сотрудничества.

Летом стартует еще один совместный проект — серия кинопоказов, приуроченная к циклу лекций преподавателя Итальянского института культуры и критика моды Илектры Канестри.

В программу показов войдут культовые художественные фильмы, отражающие разные направления в развитии искусства, от авангарда до стрит-арта.