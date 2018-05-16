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Фестивальное кино в «Ночь музеев»
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Фестивальное кино в «Ночь музеев» 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Ученик"
В ММОМА покажут фильмы Звягинцева и Серебренникова.
19 мая, в «Ночь музеев», онлайн-кинотеатр Okko покажет в Московском музее современного искусства фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова и «Возвращение» Андрея Звягинцева.
Показы приурочены к закрытию кинофестиваля в Каннах, которое проходит в этот же день. Картина Серебренникова «Лето» участвует в конкурсе, а Андрей Звягинцев входит в состав жюри.
Показы пройдут в филиале ММОМА на Гоголевском бульваре, 10.
Зарегистрироваться можно уже сейчас:
«Ученик» начнется в 18.30,
«Возвращение» в 20.30.
Киносеансы в «Ночь музеев» — первая совместная акция ММОМА и онлайн-кинотеатра Okko, которые объявили о начале сотрудничества.
Летом стартует еще один совместный проект — серия кинопоказов, приуроченная к циклу лекций преподавателя Итальянского института культуры и критика моды Илектры Канестри.
В программу показов войдут культовые художественные фильмы, отражающие разные направления в развитии искусства, от авангарда до стрит-арта.
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