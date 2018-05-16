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Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина
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Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер и драматург Елена Гремина, одна из основателей «Театра.doc», скончалась в возрасте 61 года. Об этом в Facebook в среду, 16 мая, написала журналистка Зоя Светова.
По словам Световой, Гремина умерла в больнице.
Родственники драматурга заявили, что причиной смерти стала почечная и сердечная недостаточность.
Гремина родилась в Москве в 1956 году. В 2002-м она основала «Театр.doc» вместе с мужем Михаилом Угаровым, впоследствии ставшим художественным руководителем заведения, и драматургом Александром Родионовым. В 2013 году Гремина дебютировала как театральный режиссер с постановкой «150 причин не защищать Родину» по своей пьесе.
Помимо этого, драматург выступила одним из авторов сценария многосерийного фильма «Петербургские тайны» и сценаристом сериалов «Адъютанты любви», «Тридцатилетние» и «Любовь на районе».
Угаров скончался 2 апреля 2018 года. Ему было 62 года.
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