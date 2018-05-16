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Киновечер Бориса Кожина, посвященный «Крыльям Советов», пройдет в Самаре
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Киновечер Бориса Кожина, посвященный «Крыльям Советов», пройдет в Самаре 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
23 мая кинодокументалист представит фильм «Крылья» в ЦРК «Художественный». В Центре российской кинематографии в Самаре пройдет вечер, приуроченный к 80-летнему юбилею Бориса Кожина. Фильм о ветеранах самарской команды кинодокументалист выбрал неслучайно, ведь он является заядлым футбольным болельщиком. На встречу приглашены и специальные гости — заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Евгений Гецко и Валерьян Панфилов. «Мне важнее всего, чтобы вы почувствовали время, о котором я говорю. Увидели тех людей, увидели тот город, те улицы, то небо, то солнце, ту Волгу. Другую и ту же самую», — делится кинодокументалист. Борис Кожин является одним из отцов-основателей самарской кинолетописи. Он готов бесконечно рассказывать о Самаре, увлекая за собой зрителей и слушателей. За годы работы Борис Кожин успел побывать редактором сотен номеров киножурнала «Поволжье» (позже — «Современник») и автором сценария десятков фильмов. Сейчас он трудится на студии «Волга-фильм» в качестве автора сценариев. Поклонников творчества легендарного самарского кинодокументалиста и любителей футбола приглашают к 19 часам 23 мая в ЦРК «Художественный» по адресу: Куйбышева, 105.
Фото: pixabay.com
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