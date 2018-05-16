Гэри Олдман сыграет в байопике «Летящая лошадь»

Вдохновленный «Оскаром» за роль в биографической ленте «Темные времена», Гэри Олдман взялся за новый проект, основанный на реальных событиях — «Летящая лошадь».

Актер перевоплотится в фотографа Эдварда Мейбриджа, который первый зафиксировал движение на фото и стал одним из основателей хронофотографии. В 1872 году он получил заказ от губернатора Калифорнии Лиленда Стенфорда сделать фотофиксацию лошади в движении. А спустя 20 лет на основе хронофотографии братья Люмьеры изобрели кинематограф.

Наверняка лавры за создание кинематографа могли бы достаться Мейбриджу, если бы не трагедия в семье. Успешный фотограф поймал свою жену с любовником, которого убил в порыве ярости. Впрочем, позже его оправдали, сочтя убийство обоснованным.

Гэри Олдман не только сыграет главную роль в байопике, но и станет режиссером и сценаристом фильма.