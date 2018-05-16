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Из «Дэдпула 2» вырезали самую шокирующую сцену
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Из «Дэдпула 2» вырезали самую шокирующую сцену 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Создатели фильма «Дэдпул 2» сообщили, какую именно послетитровую сцену пришлось безжалостно вырезать. В ней Пул, используя машину времени, попадает в прошлое и оказывается в роддоме. Герой начинает душить одного из младенцев, а через несколько секунд мы узнаем, что новорожденным был Адольф Гитлер.
Утверждается, что эта сцена вызвала негодование и шок у фокус-групп, поэтому в итоге и было принято решение о ее удалении. В общей же сложности таких сцен во время и после титров планировалось продемонстрировать пять. Сколько из них в итоге попало в прокатную версию, пока неизвестно.
Официальная премьера фильма «Дедпул 2» состоится уже завтра, 17 мая.
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