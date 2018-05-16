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Marvel покажет новую космическую сагу
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Marvel покажет новую космическую сагу 

News.ru 1 час назад
Студия Marvel нацелилась на следующий франчайз в виде экранизации другой серии комиксов. Речь пойдёт об истории про отдельную ветку человечества, над которой экспериментировали Целестиалы (космические боги — ред.).
Отмечается, что сценаристами нового фильма уже назначили Мэттью и Райана Фирпо, передаёт «КГ-Портал».
Согласно комиксам, миллионы лет тому назад Целестиалы путём генетических изменений создали почти совершенных людей — сильных и сложно убиваемых. Затем появились Девианты как побочный эффект от проводимых экспериментов. В итоге обе стороны начали соперничать, только происходило это всё в масштабах вселенной.
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