Marvel покажет новую космическую сагу

Студия Marvel нацелилась на следующий франчайз в виде экранизации другой серии комиксов. Речь пойдёт об истории про отдельную ветку человечества, над которой экспериментировали Целестиалы (космические боги — ред.).

Отмечается, что сценаристами нового фильма уже назначили Мэттью и Райана Фирпо, передаёт «КГ-Портал».

Согласно комиксам, миллионы лет тому назад Целестиалы путём генетических изменений создали почти совершенных людей — сильных и сложно убиваемых. Затем появились Девианты как побочный эффект от проводимых экспериментов. В итоге обе стороны начали соперничать, только происходило это всё в масштабах вселенной.