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На Кубани из 40 муниципальных кинотеатров выберут лучший
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На Кубани из 40 муниципальных кинотеатров выберут лучший 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. На Кубани выберут лучший муниципальный кинотеатр, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Конкурс будет проходить по трем группам — лучший кинотеатр в больших городах, лучший кинотеатр в маленьких городах и лучший кинотеатр в сельских поселениях.
— В рамках конкурса в них будут проходить премьерные, тематические и ретроспективные показы художественных, анимационных и документальных фильмов, киноакции и фестивали кино. А также встречи подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, деятелями культуры, искусства, кино и спорта, представителями общественных объединений и творческих союзов, священнослужителями, — говорится в официальном сообщении.
Кроме гран-при организаторы конкурса отдельно выделят лучшую киноакцию, киноканикулы, молодежную кинопрограмму, детскую кинопрограмму, организацию кинопремьеры, кинопрограмму для людей старшего поколения.
В этом году конкурс посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и победы в Сталинградской битве. Лучший кинотеатр Кубани назовут в августе в канун Дня кино в России.
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