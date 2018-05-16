На Кубани из 40 муниципальных кинотеатров выберут лучший

Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. На Кубани выберут лучший муниципальный кинотеатр, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Конкурс будет проходить по трем группам — лучший кинотеатр в больших городах, лучший кинотеатр в маленьких городах и лучший кинотеатр в сельских поселениях.

— В рамках конкурса в них будут проходить премьерные, тематические и ретроспективные показы художественных, анимационных и документальных фильмов, киноакции и фестивали кино. А также встречи подрастающего поколения с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, деятелями культуры, искусства, кино и спорта, представителями общественных объединений и творческих союзов, священнослужителями, — говорится в официальном сообщении.

Кроме гран-при организаторы конкурса отдельно выделят лучшую киноакцию, киноканикулы, молодежную кинопрограмму, детскую кинопрограмму, организацию кинопремьеры, кинопрограмму для людей старшего поколения.

В этом году конкурс посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и победы в Сталинградской битве. Лучший кинотеатр Кубани назовут в августе в канун Дня кино в России.