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Критики тепло приняли фильм о Хане Соло
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Критики тепло приняли фильм о Хане Соло 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Кинокритикам понравился фильм Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», представленный накануне на Каннском кинофестивале, сообщает Reuters.
Картина студии Disney о приключениях одного из самых популярных персонажей вселенной «Звездных войн» в первый же день после премьеры получила 71% положительных оценок критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Картину хвалят за уважение к оригинальной серии и удачный выбор актера на главной роли.
Фильм непросто дошел до громкой премьеры. Начинавшие его снимать режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер были уволены в середине съемок, и Рону Ховарду пришлось переснимать множество масштабных сцен космического боевика.
Харрисон Форд играл Хана Соло в киноэпопее «Звездные войны» с 1977 года. В показанном в Каннах приквеле роль молодого Хана Соло досталась Олдену Эренрайку.
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