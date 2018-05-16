Ещё
Джон Траволта вспомнил «Криминальное чтиво» и сплясал на сцене с 50 Cent
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Траволта вспомнил «Криминальное чтиво» и сплясал на сцене с 50 Cent 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Актер Джон Траволта показал великолепную для своих 64 лет пластику, станцевав в Каннах на концерте рэпера 50 Cent.
Свои танцевальные навыки, как оказалось, бывший профессиональный танцор Траволта не утратил. Многим поклонникам перформанс актера напомнил его танцы с Умой Турман в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Другие в соцсетях вспоминают его вальс с принцессой Дианой в 1985 году и зажигательное диско в фильме «Лихорадка субботнего вечера», смеясь, что вместо молодых красавиц партнером Траволты стал темнокожий музыкант.
Джон Траволта прибыл в Канны на фестивальную премьеру нового фильма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннелли, где сыграл главную роль.
Картина о главе мафиозного клана Готти выйдет на экраны российских кинотеатров в августе этого года.
Газета.Ru: последние новости
Опубликован первый трейлер музыкального байопика о группе Queen Критики тепло приняли фильм о Хане Соло "Мстители" удерживают топ кассовых сборов в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу8
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение