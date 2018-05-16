Джон Траволта вспомнил «Криминальное чтиво» и сплясал на сцене с 50 Cent

Актер Джон Траволта показал великолепную для своих 64 лет пластику, станцевав в Каннах на концерте рэпера 50 Cent.

Свои танцевальные навыки, как оказалось, бывший профессиональный танцор Траволта не утратил. Многим поклонникам перформанс актера напомнил его танцы с Умой Турман в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Другие в соцсетях вспоминают его вальс с принцессой Дианой в 1985 году и зажигательное диско в фильме «Лихорадка субботнего вечера», смеясь, что вместо молодых красавиц партнером Траволты стал темнокожий музыкант.

Джон Траволта прибыл в Канны на фестивальную премьеру нового фильма «Кодекс Готти» режиссера Кевина Коннелли, где сыграл главную роль.

Картина о главе мафиозного клана Готти выйдет на экраны российских кинотеатров в августе этого года.