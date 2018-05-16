Траволта исполнил зажигательный танец в Канне под трек 50 cent 

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей зажигательным танцем под трек 50 cent.
Рэпер выступал в Канне на премьере драмы «Кодекс Готти», в котором Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек Just A Lil Bit. Судя по реакции зрителей, они остались довольны.
"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал рэпер в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.
В комментариях к твиту 50 cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как «Криминальное чтиво» и «Бриолин», а также о меме с его участием.
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Still cool lol pic.twitter.com/nXRCCYinLy
— 👄Summer👄 (@Tiffee540) May 16, 2018
"Все еще крут".
Well we knew he could dance and get down lol pic.twitter.com/Ql59uKlNKI
— ☔️Southside4life☔️ (@MommyAngel4Life) May 16, 2018
thought this was the only move he had… pic.twitter.com/FzQ1fwsQ33
— Kutsi3 🇰🇪 (@JayEliude) May 16, 2018
"Я думал, это единственное движение, которым он владеет".