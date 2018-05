Траволта исполнил зажигательный танец в Канне под трек 50 cent

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости . Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей зажигательным танцем под трек 50 cent.

Рэпер выступал в Канне на премьере драмы «Кодекс Готти», в котором Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек Just A Lil Bit. Судя по реакции зрителей, они остались довольны.

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал рэпер в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.

В комментариях к твиту 50 cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как «Криминальное чтиво» и «Бриолин», а также о меме с его участием.

​"Все еще крут".

​"Я думал, это единственное движение, которым он владеет".