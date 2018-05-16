Марк Уолберг в трейлере фильма «22-я миля» 

Марк Уолберг предстал в привычном геройском амплуа в остросюжетной картине «22-я миля».
Актер сыграл офицера американской разведки, получившего задание доставить важного свидетеля в деле о политическом заговоре в аэропорт Джакарты. До нужного места всего 22 мили, но на каждом шагу главных героев поджидают опасности в лице коррумпированной полиции, членов влиятельного наркокартеля и разъяренных местных жителей.
Помимо Уолберга в ленте снялись Джон Малкович, Лорен Кохэн, Ико Уайс и Сэм Медина.
Российская премьера «22 мили» запланирована на 23 августа.