Ещё
Марк Уолберг в трейлере фильма «22-я миля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марк Уолберг в трейлере фильма «22-я миля» 

Киноафиша 23 минуты назад
Фото: Киноафиша
Марк Уолберг предстал в привычном геройском амплуа в остросюжетной картине «22-я миля».
Актер сыграл офицера американской разведки, получившего задание доставить важного свидетеля в деле о политическом заговоре в аэропорт Джакарты. До нужного места всего 22 мили, но на каждом шагу главных героев поджидают опасности в лице коррумпированной полиции, членов влиятельного наркокартеля и разъяренных местных жителей.
Помимо Уолберга в ленте снялись Джон Малкович, Лорен Кохэн, Ико Уайс и Сэм Медина.
Российская премьера «22 мили» запланирована на 23 августа.
Киноафиша: последние новости
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2» Первый трейлер фильма «Богемская рапсодия» Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби планируют выпустить в декабре 2020
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плагиат?!»: украденные российские шоу8
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования71
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Отвратительный и прекрасный фон Триер1
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:22
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования
Кино
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение