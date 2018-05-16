Премьера фильма «Имя ему — легион» состоится 16 мая в «Рекорде»

В кинотеатре «Рекорд» 16 мая состоится премьерный показ фильма «Имя ему — легион», снятого нижегородским режиссером Александром Кондратенко

В фильме есть и лирическая, и комедийная линии, но основной жанр фильма — криминальный боевик. Как и все предыдущие картины Кондратенко, этот фильм снимался в Нижнем Новгороде.

По словам самого режиссера, многие городские события последних лет легли в основу фильма, но сам сюжет — оригинальный. Фильм был снят силами инициативной группы и нижегородской кинокомпании «Кондор».

Фильм «Имя ему — легион» снимался как сериал для демонстрации на российских телевизионных каналах, однако специально для показа в кинотеатре была смонтирована полнометражная версия.

Премьерные показы фильма в кинотеатре «Рекорд» продлятся до 20 мая.