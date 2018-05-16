5 самых лучших фильмов Вуди Аллена

За свою жизнь прославленный американский мастер авторского кино Вуди Аллен снял больше полусотни фильмов: до сих пор, преодолев 80-летний рубеж, режиссер продолжает выпускать примерно по фильму в год (правда, уже не появляясь в них как актер). Как описать типичное творение Вуди Аллена? Это камерная трагикомедия о любви, построенная на остроумных диалогах и искрометных шутках, с нотками Чехова и Бергмана, в декорациях нежно любимого режиссером Нью-Йорка. Так выглядят самые популярные фильмы мастера, но он никогда не был чужд экспериментам, некоторые из которых тоже вошли в золотой фонд кинематографа. На примере пяти фильмов попробуем показать пять граней творчества режиссера, уже ставшего классиком.

«Энни Холл», 1977 год Популярный комик Элви знакомится с начинающей певицей Энни и влюбляется в нее. Но у пары небольшие проблемы: и Элви, и Энни неравнодушны к приемам у психотерапевта, поэтому они постоянно находят у себя и друг у друга психические расстройства, рефлексируют на эту тему и ссорятся.

Картина «Энни Холл», ставшая абсолютно культовой, добилась огромного признания во многом благодаря тому, что она может угодить практически любому вкусу. Поклонники комедий найдут здесь тонкие, по-настоящему остроумные шутки (приготовьтесь к целому залпу острот о евреях — Аллен любит поиронизировать на тему своего происхождения), любители романтических драм получат историю о любви и расставании (никаких спойлеров — расстаются герои в самом начале фильма), эстеты и интеллектуалы насладятся обилием культурных отсылок (чего стоит одно появление Маршалла Маклюэна — прославленного канадского философа). И только фанаты ужасов и боевиков останутся ни с чем, хотя герои Аллена тоже любят поговорить не меньше персонажей Тарантино. «Энни Холл» — образец умного, ироничного постмодернистского кино, в котором нет привычной тяжести «фильмов не для всех». Вы можете с упоением искать аллюзии и проделывать другие киноведческие манипуляции, а можете просто насладиться самой историей. В любом случае этот тонкий, изящный, насквозь пропитанный любовью к Нью-Йорку фильм должен скрасить ваш вечер. Работу мастера киноакадемики оценили в 4 «Оскара».

«Зелиг», 1983 год Молодой человек по имени Леонард Зелиг страдает необычным расстройством, которое, впрочем, не только не мешает, но, напротив, очень помогает ему жить. Зелиг — «человек-хамелеон»: он подстраивается под любое общество, в котором находится. В кругу врачей он — компетентный специалист, в обществе политиков — подающий надежды оратор, а среди афроамериканцев и сам становится выходцем из африканских стран. Причем Зелиг не просто искусно притворяется: он и правда превращается совсем в другого человека.

Основная фишка фильма «Зелиг» в том, что он снят в псевдодокументальном жанре (мокьюментари). Аллен подшучивает над своими зрителями, очень убедительно уверяя их в том, что происходящая на экранах фантастическая история из жизни Америки 20—30-х годов — это правда от начала и до конца. Как ни странно, мистификация великого американца удалась на славу: до сих пор некоторые люди после просмотра «Зелига» лезут в Интернет, чтобы найти информацию об этом невероятном человеке. Возможно, всему виной — видные эксперты, которых пригласил режиссер. Действительно, не поверить таким уважаемым эссеистам, как Сьюзан Сонтаг или Соу Беллоу, довольно сложно. Вы, кстати, тоже можете устроить своим друзьям и близким небольшую проверку — посмотрите это кино вместе с ними, а потом понаблюдайте за реакцией.

Как ни странно, эта фантастическая история базируется на вполне существующем заболевании — диссоциативном расстройстве идентичности. В крайних формах, при которых личность человека действительно распадается, оно существует очень редко, а вот в легких встречается куда чаще. Человек с расстройством идентичности может полностью зависеть от чужого мнения, не иметь собственных взглядов и собственного вкуса. Но конечно, он не может «подстраиваться» под общество и менять национальность.

«Ханна и ее сестры», 1986 год Ханна — успешная актриса, образцовая хозяйка домашнего очага — в общем, мать Тереза, которая в одиночестве тянет свое непутевое семейство и занимается другими благотворительными акциями, оставаясь при этом красивой и интеллигентной женщиной. У Ханны две любимые сестры: одна из них, Ли, тайно крутит роман с мужем Ханны, а другая, Холли, употребляет наркотики и в перерывах пытается стать актрисой. Вдобавок ко всему к Ханне частенько заглядывает ее бывший муж, ипохондрик Микки, которому предстоит сыграть важную роль в жизни Холли.

Если Вуди Аллен и любит что-то сильнее, чем психотерапию, то только русскую классическую литературу (которая в лучших своих образцах практически эквивалентна психотерапии). Творчество Аллена просто напичкано отсылками к Чехову и Достоевскому. «Иррациональный человек» — это неприкрытая рефлексия на тему «Преступления и наказания», а аналогию с «Тремя сестрами» в «Ханне и ее сестрах» режиссер проводит уже на уровне названия. Его героинь и героинь Чехова объединяет то, что в пылу семейных неурядиц они пытаются найти себя. Но если сестры Прозоровы, как мы понимаем, никогда не найдут ни смысла жизни, ни счастья, ни даже конца истории, то героини Аллена неумолимо движутся к развязке, в которой не будет безмерного чеховского отчаяния.

Ценителям подлинной атмосферы пьес великого русского писателя будет интереснее посмотреть картину «Сентябрь». Но особой славы она не сыскала, да и не понравилась самому Аллену, который чуть не получил нервный срыв, переснимая ее в третий раз (хотя сценарий он считает одним из сильнейших в своей карьере).

«Жасмин», 2013 год Жена мультимиллионера Жасмин Фрэнсис попадает в очень непростую ситуацию: ее мужа посадили в тюрьму за мошенничество и теперь женщине, привыкшей к роскошной жизни, предстоит трудиться, чтобы выжить. Она подвергается домогательствам со стороны шефа, пьет и подумывает о смерти, пока не встречается с талантливым дипломатом Дуайтом Уэстлейком (Питер Скарсгаард), который, кажется, может вытащить ее из пучины.

Некоторые критики считают, что стоящие фильмы Вуди Аллена закончились еще в XX веке, но другие киноведы и зрители с ними не согласны — ведь есть «Жасмин». В отличие от большинства работ мастера «Жасмин» — не комедия. Совсем. Так что расслабиться во время просмотра вам вряд ли удастся. Жемчужиной фильма, конечно, является игра Кейт Бланшетт — Вуди Аллен настаивал именно на ее кандидатуре. Это — щемящая история о разбитых жизнях и завышенных ожиданиях, пропитанная не столько привычным алленовским цинизмом, сколько грустью о том, как жестока и бессмысленна бывает человеческая жизнь, как разрушительны одиночество и мысли о мести и как близко небытие.

«Магия лунного света», 2014 год История зарождающейся симпатии между известным иллюзионистом, «разрушителем легенд» Стэнли Кроуфордом и молодой спиритуалисткой Софи, которую Кроуфорд должен был вывести на чистую воду.