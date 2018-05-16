Райан Рейнольдс — Супергерой, которого мы заслужили

Райан Рейнольдс решил, что станет актером еще в детстве. Уже в раннем возрасте будущую звезду Голливуда отличали приятная внешность, высокая эрудированность и уникальное чувство юмора. Благодаря последнему, Рейнольдс особенно любим своими поклонниками, в частности, за роль в «Дэдпуле» — фильм 2016 года. Забавный, ироничный персонаж комиксов как будто был создан для Райана. Актер славно играет самого себя: неуместно пританцовывает во время стрельбы, веселится, осыпает врагов едкими шутками. Смешной сарказм и взрывная суперсила, воплотившиеся в Дэдпуле, выделяют его из всех героев и делают интересным современному зрителю, уставшему от пафоса супергеройства.

Обычно, после такого вступления, пишут: «В жизни наш герой совсем не такой…» Но про Райана так не скажешь. Актер знаменит во всем мире благодаря твитам о семейной жизни и подколам своей жены.

Тонкости семейной жизни

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли встречались 11 месяцев перед тем, как пожениться. В 2012 году у них родилась старшая — Джеймс, а в 2014 младшая дочь — Инес. Продолжая сниматься в кино и пытаясь стать примерным отцом, Рейнольдс с небольшой периодичностью выкладывает в твиттер посты о семейной жизни. Райан по-доброму саркастичен и с удовольствием говорит как о роли отца, так и о временах, когда детей не было в помине. Чего стоит хотя бы вот это:

Жена Райана Рейнольдса тоже бывает объектом его юмора: в один из дней рождения супруги актер выложил фото, где был в центре и обнимал обрезанную кадром Блейк. Подпись гласила: «С днем рождения мою поразительную жену». Подписчики тут же подхватили волну и стали придумывать забавные подписи к фото и, в целом, поддержали шутку актера. Правда, нашлись и скептики, которые посчитали выходку Райана глупой, назвали его нарциссом и жалели жену.

Ответом Лавли стало фото на день рождения Рейнольдса — на этот раз в центре оказался Райан Гослинг , а слева, вытесненный за кадр супруг. «С днем рождения, малыш» — написала Блейк. Счет 1:1 и серия подколов продолжается.

Эту пару считают одной из самых остроумных и интересных в мире кино.

Райан и коллеги

Периодически «Дэдпул» подкалывает и других звезд киновселенной фильмов по комиксам, например, персонажа Хью Джекмана . Так, в тизере ко второй части герой Рейнольдса не успевает спасти пожилого мужчину, потому что долго переодевается в телефонной будке и говорит следующее: «Проходи здесь Росомаха, он бы, наверное, успел тебя спасти. Ему не надо переодеваться в костюм. Во что там переодеваться?»

А в жизни Рейнольдс шутит уже над самим Джекманом. На одном из фото в Китае, где Хью стоит со своими радостными фанатами, Райан написал: «Уверен, это протестующие».

Достается не только актерам. В первой части «Дэдпула» главный герой, общаясь со слепой старушкой, в своеобразной манере намекает, что у Дэвида Бекхэма очень писклявый голос. Спустя время, в сети появился ролик, где Дэдпул приходит к знаменитому футболисту домой, чтобы извиниться и дарит ему билеты на Чемпионат Мира 2018 со словами: «Скорее бы не посмотреть Италию против Нидерландов» и звезда футбола его прощает.

Фильмы, в которых снимался актер до «Дэдпула» были не менее интересными и так же полны забавных случаев. Так, например, в 2014 году актер сыграл душевнобольного парня, который слышит голоса животных. Лента так и называлась «Голоса». Режиссер картины — Маржан Сатрапи — хотела, чтобы животных, речь которых раздается в голове главного героя, озвучивали другие актеры. Но Рейнольдс хотел все отыграть самостоятельно. После долгих попыток, ему удалось победить — кота и собаку озвучивал сам Райан. Убедить режиссера было довольно просто: актер сказал, что раз герой слышит эти голоса в своей голове, то они должны говорить его голосом. Режиссер сдалась и согласилась. Вообще Рейнольдс довольно иронично относится к своим прежним ролям и много шутит на тему, что мог бы сыграть их лучше, например, вообще не играть.

Однако, в среде актеров не все разделяют юмор и взгляды Рейнольдса. Тони Старк или «Железный человек», которого играет Роберт Дауни младший, отказал Райану в возможности стать одним из «Мстителей» в качестве Дэдпула. «Обратись к доктору Х» — ответил актер на запрос Рейнольдса.

А вот Сальма Хайек , наоборот, выложила в инстаграм фото, на котором она в фартуке, держит на руках дочку четы Рейнольдс и помешивает суп в кастрюле. Подпись гласила: «Когда друзья пригласили на ужин, который тебе надо приготовить».

Актеры сдружились во время работы над картиной «Телохранитель киллера», где Рейнольдс сыграл главную роль.

А совсем скоро, 17 мая на российский экран выйдет фильм «Дэдпул 2». И снова в шутливой форме, копируя манеру создателей последних «Мстителей», Рейнольдс написал письмо для фанатов, в котором попросил не спойлерить и не рассказывать о тех сценах, которые сам же и рассказал в письме. Фанаты с восторгом встретили обращение своего героя и в комментариях обещали не раскрывать весь сюжет фильма.

Как бы там ни было, Рейнольдс один из немногих актеров, получивших всемирную славу не только благодаря ролям в кино, но и за социальную активность, редкое чувство юмора и семейную жизнь, освещенную в соц.сетях. В Твиттере Рейнольдса разбирался Саша Ушаков