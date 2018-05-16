Убийца или невиновная: судьба актрисы

Убийца или невиновная: судьба советской актрисы

Советская актриса, кумир миллионов, любимица мужчин, генеральская дочь — Валентина Малявина проживает насыщенную и далеко не простую жизнь. В ней было много любви, славы, игры и отчаяния. Сейчас известная актриса уже вряд ли сможет похвастаться яркими событиями, однако в её прошлом их было сполна.

Родившись в семье генерала, Валентина с самого детства мечтала стать актрисой. Мечту Валентина все же осуществила, позже поступив в театральный.

С самого начала войны они были вынуждены семьей следовать за отцом-военным на Дальний Восток. Вернулись лишь в конце сороковых. В Москве Валя пошла в школу.

Благодаря подруге из класса в свое время девушка с большими глазами и познакомилась со своим первым мужем Александром Збруевым. По словам самих влюбленных, то чувство возникло с первого взгляда. Однако их возраст — 16-17 лет — не давал им уверенности, что родители отнесутся к этим отношениям положительно. Поэтому было решено их скрывать. Но внезапная беременность Валентины весь план нарушила. Уже поженившись, молодые сообщили родителям. И все бы ничего, но бабушками становиться матери ребят были не готовы. Они, сговорившись, отвели Валю к врачу, который на седьмом месяце провел ничего не осознающей девушке искусственные роды. Потерю ребенка молодая семья не пережила — вместе они пробыли еще совсем недолго.

Утешение актриса находила преимущественно в режиссерах. Привлекательная, всегда приковывающая к себе взгляды мужчин, Малявина крутила романы один за другим. Помехой тому не становились даже заключенные браки. Среди её любовников и мужей были такие известные впоследствии мужчины как Андрей Тарковский Павел Арсенов . С последним девушка снова попыталась родить ребенка, но тот умер при родах.

Затем роман с женатым Кайдановским, который чуть не довел до развода обоих, протекавший страстно и длившийся почти два года, закончился все же возвращением Малявиной в семью.

Арсенов хоть и не хотел разводиться, смириться с ситуацией, видимо, так и не смог. После развода с мужем, актриса окунулась в новый роман: начинающий актер Стас Жданько, младше Вали на 12 лет. Сама она говорила, будто чувствовала его как своего ребенка. Но и подумать не могла, какими роковыми станут для нее эти отношения.

До сих пор неизвестно, заколол ли актер сам себя из-за накрывших эмоций, или же, как говорил суд, его убила Малявина. Известно лишь, что он погиб во время их очередной ссоры в ее квартире.

Долгие разбирательства и тщетные попытки влиятельных знакомых Валентины ни к чему не привели — актриса оказалась в колонии. Отсидев 4 года, актриса вышла по УДО. Но жизнь не готовила ей приятных сюрпризов. После смерти матери, Валентина пустилась во все тяжкие, превращая роскошное семейное гнездо в место встреч нелицеприятных гостей и проведения бесчисленных пьянок. Конечно, бывшие раньше друзья из театрального и киномира и думать забыли о некогда обожаемой коллеге.

Однажды актрису даже пытались убить, предварительно заставив её переписать квартиру. Спасла её тогда дочь одной из сокамерниц.

Одна из пьяных драк с сожителем привела Малявину к полной слепоте. Сейчас кумир многих, когда-то популярная актриса и просто невероятно красивая женщина живет в специализированном пансионате в Подмосковье.