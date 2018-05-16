Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу

Тест на знание советского Шерлока Холмса

Фото: Кадр из сериала "Кадр из сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"

Наверняка вы многое забыли из этой экранизации романа Артура Конан Дойла. Цикл советских телефильмов о гениальном сыщике выходил на экраны в 1979-1986 годах. После этого кто только ни снимал фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе! Поэтому нет ничего удивительного в том, что многое забылось или перепуталось.

Предлагаем вам прочитать интересные факты о советской экранизации, а и заодно пройти тест и узнать, что вы помните о сериале.