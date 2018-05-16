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Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
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Тест на знание советского Шерлока Холмса 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Кадр из сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
Наверняка вы многое забыли из этой экранизации романа Артура Конан Дойла. Цикл советских телефильмов о гениальном сыщике выходил на экраны в 1979-1986 годах. После этого кто только ни снимал фильмы и сериалы о Шерлоке Холмсе! Поэтому нет ничего удивительного в том, что многое забылось или перепуталось.
Предлагаем вам прочитать интересные факты о советской экранизации, а и заодно пройти тест и узнать, что вы помните о сериале.
  • Режиссер Игорь Масленников хотел видеть в главной роли Александра Кайдановского или Олега Янковского, однако на пробах стало ясно, что именно из Василия Ливанова получился идеальный английский сыщик. У актера был очень тяжелый, взрывной характер, после съемок Масленников говорил: "Моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым… Терпел потому, что уж очень удачный был выбор".
  • Кстати, Виталия Соломина художественный совет тоже не утверждал на роль, объясняя это тем, что для англичанина у него слишком славянская внешность. Однако режиссер настаивал. Он считал, что с усиками Соломин — вылитый Конан Дойл в молодсти.
  • Рину Зеленую тоже не хотели брать в съемочную группу. Она не подходила по возрасту. Говорили даже, что он "не доживет до конца съемок". Ей в то время было уже 77 лет.
  • Трубку для Шерлока Холмса делал знаменитый трубочный мастер Алексей Федоров по прозвищу "Дед". Его трубки курила не только вся творческая элита СССР, но и Сталин с Жоржем Сименоном.
  • Лондон снимали в Риге, Ленинграде, Таллине и Абхазии. Дом Шерлока Холмса и доктора Ватсона находился на рижской улице Яуниела.
  • Правда "Лондон" тоже появляется в сериале однажды, а именно — его река Темза, которую снял по просьбе режиссера его знакомый корреспондент, отправившийся в Лондон по работе.
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