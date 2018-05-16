Что делают за звезд дублеры

Их имена не знают зрители, но на киноэкранах эти люди появляются не реже, чем звёзды. Дублёры заменяют знаменитостей во время исполнения опасных трюков, а порой даже снимаются вместо них в постельных сценах. Каскадёры рискуют жизнью, чтобы потом публика восхитилась смелостью и безрассудством популярного актёра. Пришло время познакомиться с дублёрами голливудских звёзд.

1. Тео Кипри, дублёр Джонни Деппа. Тео подменял Джонни во время съёмок фильма «Турист».

2. Сара Лейн , дублёрша Натали Портман Несмотря на то, что Натали похудела и освоила балетные па, чтобы сняться в «Чёрном лебеде», танцевальные партии за неё исполняла Сара.

3. Майкл Макинтайр, дублёр Тома Круза . Майкл выполнял трюки за Тома в ленте «Рыцарь дня». Кстати, Макинтайр — не только талантливый каскадёр, но и успешный комик.

4. Таноай Рид, дублёр Дуэйна «Скалы» Джонсона. На съёмочной площадке картины «Кровью и потом: Анаболики» Дуэна подменял Таноай, двоюродный брат актёра.