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Что делают за звезд дублеры
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Что делают за звезд дублеры 

Рамблер 22 минуты назад
Их имена не знают зрители, но на киноэкранах эти люди появляются не реже, чем звёзды. Дублёры заменяют знаменитостей во время исполнения опасных трюков, а порой даже снимаются вместо них в постельных сценах. Каскадёры рискуют жизнью, чтобы потом публика восхитилась смелостью и безрассудством популярного актёра. Пришло время познакомиться с дублёрами голливудских звёзд.
1. Тео Кипри, дублёр Джонни Деппа. Тео подменял Джонни во время съёмок фильма «Турист».
2. Сара Лейн, дублёрша Натали Портман Несмотря на то, что Натали похудела и освоила балетные па, чтобы сняться в «Чёрном лебеде», танцевальные партии за неё исполняла Сара.
3. Майкл Макинтайр, дублёр Тома Круза. Майкл выполнял трюки за Тома в ленте «Рыцарь дня». Кстати, Макинтайр — не только талантливый каскадёр, но и успешный комик.
4. Таноай Рид, дублёр Дуэйна «Скалы» Джонсона. На съёмочной площадке картины «Кровью и потом: Анаболики» Дуэна подменял Таноай, двоюродный брат актёра.
5. Моника Крус, дублёрша Пенелопы Крус. Когда снимались «Пираты Карибского моря-4», Пенелопа ждала малыша, поэтому фигура её изменилась, Чтобы зритель этого не заметил, в ряде сцен вместо Пенелопы сняли её сестру Монику.
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