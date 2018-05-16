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Киноляпы, которые заметили только синемафилы
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Киноляпы, которые заметили только синемафилы 

Рамблер 23 минуты назад
Кто не любит выискивать в кинофильмах киноляпы? Иногда ошибки столь очевидны, что их замечают даже самые обычные зрители, но иногда недочесты очень тонки, поэтому замечают их только самые внимательные. Итак, новая подборка киноляпов, на которые вы могли и не обратить внимания.
1. В фильме «Последний самурай» отличилась лошадь главного героя в исполнении Тома Круза. Когда персонаж прибыл японцы, решившие освоить военное искусство под руководством персонажа Круза, выстроились перед ним, лошадь ударила одного воина ногой в живот.
2. В фильме «Квант милосердия» в кадр попал уборщик, который старательно пометал не набережную, а воздух.
3. В одной из сцен в лента «Гладиатор» выясняется, что колесницы в Древнем Риме оснащали газовыми баллонами.
4. В фильме «Бэтмен: Начало» уникальные качества приобрел полицейский. Сначала он приказывает остановиться бэтмобилю, а буквально через несколько секунд уже на другой улице полицейский в исполнении того же актёра запрашивает описание авто Бэтмена.
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