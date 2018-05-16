На сцене Воронежского драмтеатра покажут «Итальянский брак» 

3 июня в 18:00 на большой сцене Воронежского драматического театра им. Кольцова состоится премьера спектакля «Итальянский брак» по пьесе «Филумена Мартурано» в постановке режиссера Никиты Рака.
История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппов середине прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во всём мире. Сюжет этой остроумной комедии лёг в основу двух фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих театров.
Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой? Пойти на изощрённый обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации? Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звёздного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссёр Никита Рак разработал свою сценическую версию этой истории.