На сцене Воронежского драмтеатра покажут «Итальянский брак»

3 июня в 18:00 на большой сцене Воронежского драматического театра им. Кольцова состоится премьера спектакля «Итальянский брак» по пьесе «Филумена Мартурано» в постановке режиссера Никиты Рака.

История Филумены Мартурано и Доменико Сориано, написанная драматургом Эдуардо де Филиппов середине прошлого века, покорила сердца не одного поколения зрителей во всём мире. Сюжет этой остроумной комедии лёг в основу двух фильмов, да и сама пьеса продолжает украшать афиши многих театров.