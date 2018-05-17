«Гоголь-центр» представит премьеру спектакля «Две комнаты»

События в спектакле происходят в один день накануне полного солнечного затмения. В центре — две женщины: они принимают гостей, выясняют отношения с мужчинами, родственниками и домашними животными. Смешные, трогательные, абсурдные парадоксальные совпадения двух миров складываются в спектакле в чреду визуальных и хореографических фантазий.

Создатель постановки — режиссер и хореограф Евгений Кулагин — соавтор многих проектов Кирилла Серебренникова , в числе которых фильм «Лето», балет «Нуреев», спектакль «Ближний город», а также другие театральные работы. Кулагин также является режиссером одной из главных премьер 2017 года — спектакля «Шекспир».

"Для меня спектакль «Две комнаты» — о попытке ухватиться и удержать что-то важное. О том, что каждый шанс, каждый полет, каждое вдохновение нужно использовать на 100%. О том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не жалеть, что что-то не досказано, не доделано, не дофантазировано. О сопротивлении внутреннему затмению", — сказал Кулагин накануне премьеры.

Режиссер отметил, что «для рассказа о двух половинках, разорванных во времени и пространстве, ему было интересно поработать с кинематографическим приемом параллельного монтажа в театре».

"Две комнаты" — абсолютный эксперимент для меня, но все нравится. Много пластики, динамики, тела. Это действительно физически театр, как говорит Женя Кулагин, с которым я познакомилась благодаря моей любимой Чулпан Хаматовой", — сказала в преддверии премьеры Инга Оболдина.

Актриса отметила, что команда собралась невероятная, что артисты все могут. «Они действительно синтетические актеры — умеют звучать, танцевать, двигаться, чувствовать ритм, чувствовать партнера. Не знаю, могут ли другие труппы похвастаться таким молодым составом», — сказала Оболдина.

Премьерные показы спектакля «Две комнаты» пройдут 17 и 18 мая, а также 5 и 6 июня.