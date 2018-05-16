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Мытищинский театр ждет Леонардо Ди Каприо
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Мытищинский театр ждет Леонардо Ди Каприо 

Мир24 10 минут назад
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил мытищинский театр «Фэст» с 30-летием; не исключено, что он даже сыграет в одном из спектаклей. Об этом в интервью телеканалу «МИР» рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Шаповалов.
«Конечно, это был случай. Мы поставили спектакль «Ромео и Джульетта». А в свое время Ди Каприо играл в неклассической постановке — полумафиозной. И он, как оказалось, мы об этом, конечно, не знали, давно интересуется возможностью сыграть на российской сцене, именно в русском театре. И получилось таким образом, что один из наших знакомых пересекся с его импресарио, завязался разговор. Выяснилось, что есть такой спектакль. И ночью мне звонят и говорят: можем ли мы предложить ему сыграть в вашем спектакле. Я говорю: да, конечно, ради бога. Тем более это все произошло ночью, я вообще не очень понимал, это серьезно или шутка», — рассказал Шаповалов.
По его словам, Ди Каприо предложили роль, к которой он «отнесся с большим интересом». Этим летом, продолжил худрук, актер планирует поездку в Москву, чтобы представить один из фильмов.
«И в частности, они собираются заехать к нам в театр посмотреть площадку, познакомиться с коллективом, — сказал артист. — Так что мы надеемся, что это все случится». «Ну а в процессе разговора он выяснил, что нашему театру в ближайшее время исполнится 30 лет и неожиданно для нас прислал поздравление. Конечно это очень приятно», — добавил он.
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