От дворняги до косатки: самые высокооплачиваемые животные-актеры Голливуда

Человек может бесконечно считать три вещи: звезды, песчинки на пляже и чужие деньги. Особенно если они принадлежат не людям.

Мы недавно писали о зарплатах самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, а до этого рассказали о безумных тратах звезд. Почему бы теперь не заглянуть в кошельки и к хвостатым лицедеям? Тем более что некоторые кинодельцы оплачивают зверскую работу очень щедро.

Терри (терьер)

Кадр из фильма «Волшебник страны Оз»

Песика Тото в первой экранизации «Волшебника страны Оз» сыграла собака женского пола. Ей платили около 125 долларов в неделю. И если эта сумма кажется тебе незначительной, то учти, что на дворе был 1939 год, и на нынешние деньги это будет около трех тысяч долларов.

Стоит отметить, что терьер получал больше, чем некоторые из актеров-людей, игравших в фильме, включая жителей волшебной страны — манчкинов, которым платили только 50 долларов в неделю. Возможно, такой высокий гонорар был связан с тем, что Терри работала без каскадера. В свободное от работы в кинематографе время Терри посвящала своему сыну Ромми, который затем также снимался в нескольких фильмах, правда не таких культовых, как его мама.

Рин Тин Тин (немецкая овчарка)

Кадр из фильма «Молниеносный воин»

Эта немецкая овчарка настолько известна, что у нее даже есть своя страница в Википедии. А вот у ее сородича комиссара Рекса — нет. Мы проверили. Рин Тин Тина спасли на поле боя во время Первой мировой войны, после чего он переквалифицировался из солдата в киноактера.

За свою долгую и плодотворную карьеру (с 1922 по 1931 год) Рин Тин Тин снялся в двадцати шести фильмах, вел на радио собственное шоу и заслужил звезду на Аллее славы в Голливуде. Кроме того, был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль. И хотя симпатии жюри были на его стороне, но эту премию дают только людям. Дискриминация! Но хоть деньгами Рин Тин Тина не обижали — он получал около $6 тыс. в неделю (т.е. около $82 тыс. по нынешнему курсу).

Пал (колли)

Кадр из фильма «Лесси возвращается домой»

Подобно тому как мальчика Тото сыграла девочка Терри, самую известную колли Лесси, которая по фильму была женского пола, сыграл пес. Пал исполнил роль храброй и преданной собаки в самой первой экранизации этой серии — «Лесси возвращается домой», которую сняли в 1943 году.

Пал зарабатывал около 4 тыс. долларов в неделю, и в сегодняшних стандартах это составляет около 51 тыс. долларов. Это не так уж плохо для актера, роль которого заключается в том, чтобы стоять, бежать и лаять. У Пала была весьма активная личная жизнь, и девять его потомков позже сыграли роль Лесси в более чем десяти фильмах и двух телесериалах.

Кейко (косатка)

Кадр из фильма «Освободите Вилли»

Любой, кто видел первую историю трилогии «Освободите Вилли», знает, что это захватывающая история косатки из океанариума, которая подружилась с ребенком и, в конце концов, как понятно из названия, выбралась на волю.

У Кейко, который сыграл главную роль в этом фильме, похожая судьба. Он жил в океанариумах 27 лет, а затем стал кинозвездой. За съемки в картине 1993 года Кейко получил более 35 млн долларов, а затем вернулся в океан в 2002 году, где смог успешно влиться в стаю сородичей. Потратил ли он деньги, пока был в неволе или позже, в открытых источниках не указано.

Мус (Джек-рассел-терьер)

Кадр из сериала «Фрейзер»

С 1993 по 2004 год на американском телевидении выходил сериал «Фрейзер», который рассказывал о разведенном бостонском психиатре Фрейзере Крэйне, его отце Мартине, брате Нэйле и псе Эдди, которого сыграл джек-рассел-терьер Мус. Коллеги по сериалу талант четвероного актера ценили, и в 1994 году, получая «Эмми» за лучшую комедийную роль, Келси Граммер сказал: «Главный тут Мус, так что награда ему».

Мусу платили по 10 тыс. долларов за эпизод, и когда в начале нулевых он удалился на покой, роль Эдди продолжил играть сын Муса — Энцо. Вот такая преемственность поколений.

Кристалл (обезьяна капуцин)

Кадр из фильма «Ночь в музее»

Кристалл можно с уверенностью назвать настоящей кинодивой. Ее карьера началась буквально с пеленок, когда в 1997 году она сыграла в фильме «Джордж из джунглей». Затем были «Ночь в музее: Секрет гробницы», «Мальчишник в Вегасе», «Доктор Дулиттл» и многие другие.

В 2015 году 20-летняя Кристал получила оскар для животных Pawscar (есть и такой) и звание « Анджелины Джоли животного мира». Очевидно, что гонорары такой звезды должны соответствовать ее статусу. Так и есть. Например, за роль в телесериале «Ветеринарная клиника» Кристалл платили по 12 тыс. долларов за эпизод, и в итоге получилось более 260 тыс. за сезон.

Барт (медведь)

Кадр из фильма «На грани»

Алек Болдуин и За свою карьеру, которая продолжалась с 1980-х до 1990-х годов, бурый медведь Барт не только сумел заработать около 6 млн долларов, но и успел поработать с весьма именитыми коллегами по киноцеху, среди которых Энтони Хопкинс Брэд Питт , с которыми Барт работал в фильмах «На грани» и «Легенды осени».

А еще Барт был лицом 70-й премии «Оскар», во время которой он вышел на сцену с деревянным конвертом, в котором находились имена победителей. Кстати, Питту настолько понравился этот медведь, что он даже хотел снять о нем документалку. Увы, пожилой Барт скончался во время съемок.

Бенджи (дворняга)

Кадр из фильма «Божественный пес»

Беспородный пес, которого сначала звали Хиггинс, а затем переименовали в Бенджи — один из самых известных и любимых четвероногих персонажей в Америке. В период с 1974 по 2000 год про него было снято восемь фильмов.

Как и положено звезде, у Бенджи есть свой сайт, армия фанатов и линия подарочных сувениров. И натяфкал этот пес незнатной породы ни много ни мало — 200 млн долларов. Сколько на эту сумму можно купить сочных косточек, можешь посчитать сам.