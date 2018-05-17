В Капотне пройдет встреча любителей кинематографа

В Капотне пройдет встреча любителей кинематографа — мероприятие пройдет в рамках заседания литературного ретроклуба «Нескучный возраст». Гости вспомнят создание киноленты «Добровольцы». Об этом сообщили в библиотеке №134.

«Гостей ждет встреча-беседа «Добровольцы», посвященная одноименному фильму. Посетители узнают историю создания картины, услышат интересные факты съемок фильма», — уточнили в библиотеке.

Напомним, библиотека №134, где 25 мая и состоится встреча, находится по адресу: Капотня, 5-й квартал, д.17. Начало в 11.30. Вход свободный. (то)