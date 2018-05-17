Ещё
В Капотне пройдет встреча любителей кинематографа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

В Капотне пройдет встреча любителей кинематографа 

Управа района Марьино 15 минут назад
Фото: Капотнинский меридиан
В Капотне пройдет встреча любителей кинематографа — мероприятие пройдет в рамках заседания литературного ретроклуба «Нескучный возраст». Гости вспомнят создание киноленты «Добровольцы». Об этом сообщили в библиотеке №134.
«Гостей ждет встреча-беседа «Добровольцы», посвященная одноименному фильму. Посетители узнают историю создания картины, услышат интересные факты съемок фильма», — уточнили в библиотеке.
Напомним, библиотека №134, где 25 мая и состоится встреча, находится по адресу: Капотня, 5-й квартал, д.17. Начало в 11.30. Вход свободный. (то)
Управа района Марьино: последние новости
Проект «Книга на экране» реализуют на Люблинской Шанс выступить на большой сцене дадут талантливым подросткам в культурном центре на Люблинской В Капотне прошел танцевальный вечер
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло60
Как живут актёры с дефектами внешности3
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу7
Неловкие неожиданности в прямом эфире
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
02:49
Миронов висел над Невой ради эффектного кадра
Кино
01:00
Пугачева впервые за 9 лет дала сольный концерт
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение