Ещё
В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Дэдпул 2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Дэдпул 2» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли, режиссер Дэвид Литч, актеры Джош Бролин, Зази Битц, Терри Крюс, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард представили нью-йоркской публике вторую часть комедийного блокбастера «Дэдпул».
«Дэдпул 2» продолжает историю спецназовца Уэйда Уилсона, ставшего наемным убийцей. После того как он был подвергнут чудовищному эксперименту, Уэйд получает способность ускоренного исцеления и берет себе имя Дэдпул. Вооруженный новой силой и нестандартным чувством юмора, Дэдпул творит добрые дела — но весьма своеобразно.
Киноафиша: последние новости
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2» Пугающее промо фильма «Реинкарнация»: Тони Коллетт поздравляет с днем Матери Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования72
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Убийца или невиновная: судьба актрисы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение