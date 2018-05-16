В Нью-Йорке прошла премьера фильма «Дэдпул 2» 

Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли, режиссер Дэвид Литч, актеры Джош Бролин, Зази Битц, Терри Крюс, Морена Баккарин, Брианна Хилдебранд, Билл Скарсгард представили нью-йоркской публике вторую часть комедийного блокбастера «Дэдпул».
«Дэдпул 2» продолжает историю спецназовца Уэйда Уилсона, ставшего наемным убийцей. После того как он был подвергнут чудовищному эксперименту, Уэйд получает способность ускоренного исцеления и берет себе имя Дэдпул. Вооруженный новой силой и нестандартным чувством юмора, Дэдпул творит добрые дела — но весьма своеобразно.