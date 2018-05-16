Как изменились актеры фильма «Убить Билла» за 15 лет

Фильмы Квентина Тарантино всегда были событиями. Не стала исключением и картина «Убить Билла». Одни в ней увидели боевик, другие — драму, а кто-то воспринял ее как черную комедию и пародию на самурайские боевики. Но практически никого этот фильм не оставил равнодушным.

В этом году фильму исполняется 15 лет. Блогер Виталий Дубогрей, он же dubikvit, предлагает взглянуть, как изменились актеры фильма за эти годы.

О’Рэн Ишии: Люси Лью (49 лет).

Вернита Грин: Вивика А. Фокс (53 года).

Го-Го Юбари: Тиаки Курияма (33 года).

Хаттори Хандзо: Сонни Тиба (79 лет).

Элли Драйвер: Дэрил Ханна (57 лет).