Как изменились актеры фильма «Убить Билла» за 15 лет 

Фильмы Квентина Тарантино всегда были событиями. Не стала исключением и картина «Убить Билла». Одни в ней увидели боевик, другие — драму, а кто-то воспринял ее как черную комедию и пародию на самурайские боевики. Но практически никого этот фильм не оставил равнодушным.
В этом году фильму исполняется 15 лет. Блогер Виталий Дубогрей, он же dubikvit, предлагает взглянуть, как изменились актеры фильма за эти годы.
Беатрикс Киддо: Ума Турман (48 лет).
О’Рэн Ишии: Люси Лью (49 лет).
Вернита Грин: Вивика А. Фокс (53 года).
Го-Го Юбари: Тиаки Курияма (33 года).
Хаттори Хандзо: Сонни Тиба (79 лет).
Элли Драйвер: Дэрил Ханна (57 лет).
Бадд: Майкл Мэдсен (59 лет).
Руфус: Сэмюэл Л. Джексон (69 лет).