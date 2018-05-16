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Комедию «Ёлки-7» снимают в Гусь-Хрустальном районе
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Комедию «Ёлки-7» снимают в Гусь-Хрустальном районе 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
С 16 до 20 мая в Гусь-Хрустальном районе снимают популярную комедию «Ёлки-7». Создатели работают в школе в деревне Уляхино.
В социальных сетях жителей приглашают поучаствовать в съемке в качестве массовки. Набирали детей в возрасте от 7 до 10 лет, школьников 11-12 лет, девушек и парней 15-25 лет, женщин и мужчин среднего возраста и мужчин 50 лет.
В администрации района уточняют, что съемки проходят в старой, но работающей школе.
Режиссер фильма — Тимур Бекмамбетов. Картина выйдет в прокат традиционно перед Новым Годом — 27 декабря.
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