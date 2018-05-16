«Точно не хотела бы играть принцессу»: победительница конкурса Disney поделилась мечтами о будущих съемках

Победительницей во «Всенародном кастинге» проекта «Счастье есть…» стала 10-летняя жительница Челябинска София, которая сыграет в российском фильме кинокомпании Disney . Девочка рассказала корреспонденту «360» о подготовке к конкурсу, реакции одноклассников на победу и примере для подражания в актерской карьере.

Как рассказала восходящая звезда, подготовка началась с выбора сказки для миниатюр. Вместе с родителями она остановилась на «Сказке о мертвой царевне» и «Сказке о царе Салтане». София долго репетировала реплики своих героев и, выбрав костюмы, сняла ролики для конкурса.

На вопрос о конкурентах, девочка ответила, что у них тоже был шанс и победить ей помогла усердная работа по подготовке роликов или простая удача.

Они не победили, возможно, из-за отсутствия костюмов или мне просто повезло

София

София была ошеломлена победой. Мама до последнего держала в секрете, лишь намекнув, что дома ее ждет хорошая новость. «Не могу это передать», — радуется девочка. С получением роли Софию успели поздравить одноклассники.

Победительница отметила, что не знает какую роль сыграет в предстоящем фильме кинокомпании, но надеется, что ей не придется играть очередную диснеевскую принцессу. «Не знаю какая будет роль, это держат в секрете. Я бы хотела сыграть большую роль, хотя бы второстепенную, а не эпизодическую». «Если бы я была принцессой, пришлось бы надевать огромное пышное платье, корону тяжелющую, по этому нет», — заявила София.

Как оказалось, школьница мечтает о карьере актрисы уже три года. Среди профессионалов, с которых будущая звезда берет премер, она назвала Аглаю Тарасову , которая сыграла главную роль в фильме «Лед».