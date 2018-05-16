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«Точно не хотела бы играть принцессу»: победительница конкурса Disney поделилась мечтами о будущих съемках
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«Точно не хотела бы играть принцессу»: победительница конкурса Disney поделилась мечтами о будущих съемках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Победительницей во «Всенародном кастинге» проекта «Счастье есть…» стала 10-летняя жительница Челябинска София, которая сыграет в российском фильме кинокомпании Disney. Девочка рассказала корреспонденту «360» о подготовке к конкурсу, реакции одноклассников на победу и примере для подражания в актерской карьере.
Как рассказала восходящая звезда, подготовка началась с выбора сказки для миниатюр. Вместе с родителями она остановилась на «Сказке о мертвой царевне» и «Сказке о царе Салтане». София долго репетировала реплики своих героев и, выбрав костюмы, сняла ролики для конкурса.
На вопрос о конкурентах, девочка ответила, что у них тоже был шанс и победить ей помогла усердная работа по подготовке роликов или простая удача.
Они не победили, возможно, из-за отсутствия костюмов или мне просто повезло
София
София была ошеломлена победой. Мама до последнего держала в секрете, лишь намекнув, что дома ее ждет хорошая новость. «Не могу это передать», — радуется девочка. С получением роли Софию успели поздравить одноклассники.
Победительница отметила, что не знает какую роль сыграет в предстоящем фильме кинокомпании, но надеется, что ей не придется играть очередную диснеевскую принцессу. «Не знаю какая будет роль, это держат в секрете. Я бы хотела сыграть большую роль, хотя бы второстепенную, а не эпизодическую». «Если бы я была принцессой, пришлось бы надевать огромное пышное платье, корону тяжелющую, по этому нет», — заявила София.
Как оказалось, школьница мечтает о карьере актрисы уже три года. Среди профессионалов, с которых будущая звезда берет премер, она назвала Аглаю Тарасову, которая сыграла главную роль в фильме «Лед».
Анна Тихонова, дочь знаменитого советского и российского актера Вячеслава Тихонова, намерена судиться с пивоваренной компанией. Предприимчивый производитель без разрешения назвал свой продукт «Штирлиц» и использовал на этикетке фотографию актера из фильма «17 мгновений весны».
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