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Найти разгадку у моста
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Найти разгадку у моста 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
21 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост», адаптации известного шведско-датского детектива Broen.
Это третья адаптация картины после американомексиканского The Bridge и британо-французского The Tunnel.
Действие российской версии сериала разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы, который соединяет Нарву и Ивангород, находят тело женщины. Полиция обеих стран начинает совместное расследование. Со стороны России поиском преступника занимается следователь Максим Казанцев (Михаил Пореченков), а сторону Эстонии представляет инспектор Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте).
В сериале очень ярко выражены противоположности героев.
«Разница между моим героем и героиней Ингеборги видна сразу: Максим Казанцев просто не хочет работать — у него достаточно своих проблем. Они долго налаживают отношения между собой, их история — это история миров, которые пытаются сблизиться, проходя через тяжелые для обоих испытания. Это, пожалуй, главный посыл всей нашей истории: здесь важно не расследование, не детективная история — а история человеческая. Эта история должна сказать нам о том, что даже диаметрально противоположные люди, которые воспитывались и жили по-разному, могут найти в себе те человеческие мосты, которые их приведут к тому, чтобы быть вместе и вместе делать этот мир счастливее. Борясь со злом, конечно!» — рассказывает Михаил Пореченков.
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