Найти разгадку у моста

21 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мост», адаптации известного шведско-датского детектива Broen.

Это третья адаптация картины после американомексиканского The Bridge и британо-французского The Tunnel.

Действие российской версии сериала разворачивается на российско-эстонской границе, где на Нарвском мосту Дружбы, который соединяет Нарву и Ивангород, находят тело женщины. Полиция обеих стран начинает совместное расследование. Со стороны России поиском преступника занимается следователь Максим Казанцев Михаил Пореченков ), а сторону Эстонии представляет инспектор Инга Веермаа ( Ингеборга Дапкунайте ).

В сериале очень ярко выражены противоположности героев.

«Разница между моим героем и героиней Ингеборги видна сразу: Максим Казанцев просто не хочет работать — у него достаточно своих проблем. Они долго налаживают отношения между собой, их история — это история миров, которые пытаются сблизиться, проходя через тяжелые для обоих испытания. Это, пожалуй, главный посыл всей нашей истории: здесь важно не расследование, не детективная история — а история человеческая. Эта история должна сказать нам о том, что даже диаметрально противоположные люди, которые воспитывались и жили по-разному, могут найти в себе те человеческие мосты, которые их приведут к тому, чтобы быть вместе и вместе делать этот мир счастливее. Борясь со злом, конечно!» — рассказывает Михаил Пореченков.