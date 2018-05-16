В чем секрет популярности «Человека с бульвара Капуцинов»

Веселый вестерн Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» о любви к кино и поныне хит телепоказа. Но режиссер признается, что она ввязалась в работу над этим фильмом по женскому легкомыслию — слишком сложной была задача для советского кинопроизводства. Почему этот фильм популярен до сих пор? Как Суриковой удалось собрать на площадке беспрецедентно «звездный» состав? Как именитые артисты учились исполнять сложнейшие трюки? Какими средствами выстроили в Крымской степи городок Дикого Запада? И как решали проблему отсутствия лошадей и бензина? Расскажем в программе «Наше кино. История большой любви» 19 мая в 9:30 на телеканале «МИР» . Не пропустите! ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ