Траволта повторил танец из «Криминального чтива» спустя почти 25 лет

За эту неделю на Лазурном Берегу представили десятки фильмов. Не исключение и новая работа Джона Траволты «Жизнь и смерть Джона Готти», которую он презентовал в Каннах вместе со своей семьей. Напомним, звезда Голливуда женился на актрисе Келли Престон 27 лет назад, пара растила троих детей: двоих сыновей и дочь. К несчастью, в 2009 году старший наследник звездной семьи скончался, 16-летний Джетт погиб после эпилептического приступа.

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Вместе с самыми близкими Траволта с удовольствием позировал фотографам на красной дорожке и общался с журналистами, а после просмотра киноленты отправился на вечеринку, где зажег под хит рэпера 50 Cent. Джон исполнил легендарный танец из «Криминального чтива». Нужно ли говорить, что видео этого момента мгновенно разлетелось по соцсетям. Многочисленные пользователи отмечают, что пусть актер с годами и поседел, но своего обаяния и сексуальности ничуть не утратил.

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