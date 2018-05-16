Ещё
Траволта повторил танец из «Криминального чтива» спустя почти 25 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Траволта повторил танец из «Криминального чтива» спустя почти 25 лет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
За эту неделю на Лазурном Берегу представили десятки фильмов. Не исключение и новая работа Джона Траволты «Жизнь и смерть Джона Готти», которую он презентовал в Каннах вместе со своей семьей. Напомним, звезда Голливуда женился на актрисе Келли Престон 27 лет назад, пара растила троих детей: двоих сыновей и дочь. К несчастью, в 2009 году старший наследник звездной семьи скончался, 16-летний Джетт погиб после эпилептического приступа.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1779962432405861908_7724737754"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Вместе с самыми близкими Траволта с удовольствием позировал фотографам на красной дорожке и общался с журналистами, а после просмотра киноленты отправился на вечеринку, где зажег под хит рэпера 50 Cent. Джон исполнил легендарный танец из «Криминального чтива». Нужно ли говорить, что видео этого момента мгновенно разлетелось по соцсетям. Многочисленные пользователи отмечают, что пусть актер с годами и поседел, но своего обаяния и сексуальности ничуть не утратил.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1780114294126640688_4297831006"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Напомним, фильм «Криминальное чтиво» вышел на экраны в 1994 году. Кинолента с Траволтой и Турман произвела фурор не только среди зрителей, но и кинокритиков. Картина режиссера Квентина Тарантино получила «Оскар» за лучший сценарий и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1994 года.
Teleprogramma.pro: последние новости
Никита Сергеевич или его внук? Анна Михалкова удивила снимком своего взрослого сына Летучая в полупрозрачном платье вышла в свет в сопровождении мужа РЕН ТВ посвятит спецпроект Алексею Балабанову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования80
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение